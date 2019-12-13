İyi niyetli ol

Kızıma Mektuplar-52

Sevgili kızım,

İnsan hesap makinesi, hassas terazi gibidir. Kafasında tartar, biçer, hesaplar, ondan sonra söz söyler, hareket eder. Bunun altında “edinmek”, “almak”, “sahip olmak” isteği yatar. Hiç kimse bu durumdan muaf değildir. Herkes ne yaptığının farkındadır, ama çoğu kişi yaptığına bir isim vermek istemez veya yaptığını unutmaya bakar. Pek az kişi aklından, kalbinden geçenden huzursuzluk duyar ve onları değiştirmeye, yani “iyi niyetli” olmaya çalışır.

Sen de insanın ve şu an aklına gelecek herhangi bir şeyi, hatta bir kişiyi “edinmek”, “almak”, ona “sahip olmak” için kendine şaşıracağın, belki kendinden utanacağın eylemlerde bulunacaksın. Bunun için kendini suçlamana, kendine “kötü insan” etiketi vurmana ve kendinden nefret etmene gerek yok. Edinmeye değil değişmeye, niyetini değiştirmeye bakmanı tavsiye ederim. Bunun için ufak tefek günlük alışkanlıklarından vazgeçmeye başlaman işe yarayacaktır.

“Meselâ?” dediğini biliyorum.

Ağzından çıkan her sözü iyi niyetle söyle meselâ. “Şimdi bir laf edeyim de altında kalsın” deyip sana puan kazandıracağına inandığın cümlelere kafanda taklalar attırma. Ya da birinin, bir başkası hakkında olumsuz fikirlere sahip olmasını sağlamak için en yerinde lafları arama. İyi söz söyle ya da tek laf etme. Herkes kendi layığını zaten bulur.

İçinden geliyorsa iltifat et, yoksa seninle ilgili “güzel” şeyler düşünsün diye kimseye “güzel” sözler söylemeye çalışma.

İstemediği halde birine yardım, iyilik ederken, hiçbiri değilse bir hoşluk yaparken “O da bana yapar” diye geçirme aklından, hiçbir karşılık ummadan yap, her ne yapıyorsan. Yoksa beklentiler geliştirirsin. Beklentinin doğal uzantısı hayal kırıklığıdır.

Her adımı iyi niyetle at. Spora git ama temiz olmak için duş al, sıcak su bedava, evin faturalarını düşürüyor diye değil. İki saat sıcacık bir yerde bedava internet kullanmak için değil, gerçekten keyif yapmak istediğin için otur bir kahve söyle. Gerçekten işin varsa mesaiye kal, akşam yemeğini şirketten yemek için değil.

Gerçekten yakın hissettiğin, iyi anlaştığın için arkadaşlık et biriyle, sana sağlayacağı türlü faydalar için değil. Biriyle onu sevdiğin için hayatını birleştir, mutlu ve huzurlu bir yuva kurmak için. Evi, arabası, parası var veya ele güne karşı bir kocan olsun diye değil.

Kızım, insan iyi olmayan niyetle elde ettiği, aldığı, sahip olduğu hiçbir şeyi elinde uzun süre tutamaz. Ettiğin kem sözlerle kazandığın puanı kaybedersin, er ya da geç, biri sana senin sözlerinle karşılık vereceği için. İçinden gelmeyen sözlerle kendinden yana çektiğini yitirirsin, eninde sonunda gönülsüzlüğünü görüp senden geri duracağı için. Yardımın, iyiliğin, hoşluğun gönülden gelmeyenini her insan evlâdı fark edip kendini geri çekeceği için. İhtiyacının, hakkının ötesinde aldığını öyle ya da böyle hayat senden geri alacağı için.

İyi niyetli ol kızım. İyi niyetli olursan, attığın her adım seni iyi bir yola çıkarır. Güzel söz gönlünden kendiliğinden akar, sahibini bulur. Gönülden ettiğin iyiliği kimse unutmaz. Sebepsiz sevdiğinde sebepsiz sevilirsin. İhtiyacın kadarına kanaat getirdiğinde hayat hediyelerini esirgemez.

İyi niyetli ol. O zaman hayat hep senden yana olur.

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