Kızıma Mektuplar-45

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Kendini kimseyle kıyaslama
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Sevgili kızım,

 

Başını kaldırıp etrafına baktığında, kendinle diğerleri arasında farklar olduğunu göreceksin. Sonra yavaş yavaş bu farkların sahibine avantaj sağlayanlarına sahip olmak isteyeceksin. Bu isteğin, fiziksel özelliklerin ile yaşam standardını değiştirme, yeni yetenekler geliştirme çabası içine girmene sebep olacak.

 

Yaşam standardını kimseninkiyle kıyaslama. Yaşadığın yuvayı, başının üstündeki çatıyı, temel ihtiyaçlarını karşıladığın alet edevatı, seni bir yerden bir yere götüren aracı başkalarınınkilerle yan yana getirip azımsama, küçümseme. Daha iyisini her zaman hak ediyorsun. Fakat ne istediğini çok iyi ayırt et: Koşullarını kendi tercihlerin yönünde iyileştirmek mi? Yoksa bir başkasının sahip olduklarının aynısını edinmek mi? İlki kendini yenilemek, ikincisi başkasını kopyalamaktır.

 

Yeteneklerini kimsenin yetenekleriyle kıyaslama. Kendini her zaman eksik, yetersiz, geride kalmış hissedersin. Senden daha iyi olduğunu düşündüklerin, senden daha iyi değildir, sadece belli bir konuda, alanda daha iyidir. Senin de iyi olduğun başka alanlar vardır. Ama güçlü olduğun alanlarda bir şeyler üretmeye çalışmak yerine, daha az güçlü olduğun konularda kendini kanıtlamaya çalıştığın için hep gölgede kalırsın. Hiç bitmeyecek ve asla kazanamayacağın bir yarışa girer, kendini parlatmak isterken aslında sildiğinin farkına bile varamazsın.

 

Kendini başkalarıyla kıyaslamak, sağlıklı ilişkiler kurmana engel olur. Yakınlarınla ilişkilerini zedeler. Senden daha iyi olduğuna inandıklarını zamanla kıskanır, onlara nefret duymaya başlarsın. Daha iyi olduğuna inandığın kimseleri ise ezme eğiliminde olacağın için, zamanla nefret edilen kişi olursun.

 

Fiziksel özelliklerin genetik mirasındır. Bu mirası beğenmez, yeterli bulmazsan, sahibi olduğun bedenin tadını çıkaramazsın. Kendini kimseye benzetmeye, asla sığamayacağın ya da dolduramayacağın kalıplara dökmeye çalışma. Aynaya bak, aldığın mirasın en güzel yanlarını gör. Göremiyorsan bir daha, bir daha bak. Kendini beğenmeyi, olduğun halinle sevmeyi öğren. Beğenilmenin, sevilmenin sihirli formülü budur.

 

Kızım, her insan diğerinden farklıdır. Onu özel kılan, diğerlerinden farklı olan yanlarıdır. Bu farkları avantaja çevirmek kişinin kendi işidir. Farklılıklarınla özel olduğunu görmek, sana katacaklarını keşfetmek, bunun da ötesine geçip farklılıklarınla fark yaratmak sana kalmıştır. Eğer başkalarına benzemeye çalışmak yerine kendini keşfetmeye, yeniden yaratmaya odaklanır ve olanca gücünü bu yönde kullanırsan, hayatında harikalar yaratırsın.

 

46. mektup, 5 Kasım 2019 Salı hthayat.haberturk.com’da...

 

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