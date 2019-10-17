Kızıma Mektuplar-41

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“Hayır” demeyi bil
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Sevgili kızım,

 

İnsanlar her zaman senden bir şeyler isteyecekler. Onlara bir cevap vermen gerekecek. Geçiştiremeyeceğin, hayır veya evet demeni gerektirecek cevaplar. Zorlanacaksın. Sırf reddedemediğin için, gönlün olmadığı halde onların isteklerini yerine getireceksin. Ve sonra gönülsüz evet demenin sonuçlarıyla baş başa kalacaksın. Kendini, sana ters düşen eylemleri ifa ederken bulacaksın.

 

Yalnız değilsin. Herkesin hayır diyemediği durumlar, konular, kişiler vardır. Sadece kişiden kişiye tekrar etme sayısı değişir. “Olmaz” demen halinde ne kaybedeceğini düşünürsün ve “olur” dersin. Kaybetmeyi göze alamadığın bazen bir kişi, ilişki veya ilişkiler ağıdır, kimi zaman senin için itibarı temsil eden ya da maddi değer taşıyan herhangi bir şey. İleride senin taleplerin reddedilmesin diye gelen talepleri reddedemiyor da olabilirsin.

 

Oysa gerektiğinde hayır demeyi bilmen gerekir. Bunu bilmiyorsan öğrenmelisin. Öğrenmenin en iyi yolu, olur olmaz her şeye olumsuz yanıt vermek değil elbette. O zaman sadece kendinle kavga etmekle kalırsın.

Ama kendine şu soruları sorup dürüstçe yanıt verirsen, hayır demeyi öğrenme yolunda ilk adımı atabilirsin.  

“Kaybetmekten korktuğum ne?”

“Hayır dersem gerçekten kaybeder miyim?”

“Korktuklarım gerçekten başıma gelir mi?”

 

Bir insanı, bir ilişkiyi, bir ilişkiler ağını, itibarını ya da sahip olduğun maddi değerleri kendinden taviz vererek bir süre elinde tutabilirsin. Bu süre, senin taviz verme sürenle sınırlıdır. Ve taviz vermenin bir sonu vardır. O sona geldiğinde “kendin” olursun. Hep “evet” diyen birinden bazen “hayır” diyen birine dönüştüğünde, kaybetmekten korktuklarını zaten kaybedersin. İşte bu yüzden kaybetme korkun yüzünden kendini ifade etmekten çekinme.

 

Sevgili kızım, bazen hayır demen gerekir. Demezsen kendine saygını kaybedersin. Başkalarını kendinden daha fazla önemsersin. Kendine saygını kaybetme sebebin olarak hayır diyememeni değil, onları görürsün. Ve onlara öfke duymaya başlarsın. Öfkeni sonsuza dek içinde tutamazsın. Hayır diyemeye diyemeye biriktirdiklerin, bir gün püskürerek içinden çıkar. Hayır demeyi bil. Bilmiyorsan öğren. Hayır diyebildiğini kanıtlamak için değil, kendine saygı duymak ve bu saygıyı korumak, ihtiyacın olan doğal sınırı çizmek için.  

 

42. mektup, 22 Ekim 2019 Salı hthayat.haberturk.com’da...

 

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