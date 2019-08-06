Kızıma Mektuplar-21

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Erkek taklidi yapmana gerek yok
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Sevgili kızım,

 

Hayatının kısa bir dönemiyle sınırlı kalmasını dilediğim bir erkekleşme hâlin olacak. Ağzının bozulduğu, ses tonun ve yüz hatlarınla beraber tavırlarının da sertleştiği, daha iyisini bilenin ve hızlı düşünenin, akıllının sen olduğunu göstermek için karşındakinin lafını ağzına tıktığın, bileyip keskinleştirdiğin rekabet duygusuyla insan ezmekten zevk aldığın bir zaman aralığı olacak bu. 

 

Kendin olmadığın, başka birini oynadığın bu arada tuhaf, rahatsız, huzursuz hissedeceksin. Ayağa vuran ayakkabının veya damağına yeni çakılmış takma dişin yemek yemeye çalışırken verdiği hisse benzer bir duygu olacak bu.

 

İçindeki senle dışarıya göstermeye çalıştığın sen arasındaki fark seni yoracak. Kendini güçlü göstermek, korumak, söz sahibi olmak, yeredinmek için giydiğin erkek postu ağır gelmeye başlayacak. Eski haline dönme ihtiyacı duyacaksın. Döndüğünde biraz rahatlayacaksın ama huzursuzluğun geçmeyecek. Çünkü vazgeçtiğin ne varsa hepsini kaybettiğini, erkeklere ve erkek refleksi gösteren kadınlara bırakarak cenk alanından çekildiğini düşüneceksin. Güçsüzlüğe dönmüşsün, kendini artık koruyamayacaksın, sözünü dinletemeyeceksin, bir yer edinmekte zorlanacaksın ve bunlar için hep bir erkeğe ihtiyaç duyacaksın gibi gelecek.

 

Bu ruh durumun, eski haline dönmenden kaynaklanacak. Oysa yapman gereken eski haline, yani “çaresizlikten erkek gibi olmaya başvuran kadına” dönmek değil, aslını dönmek. İçindeki gerçek sen olan ve onu keşfetmeni bekleyen kadına erişmek, o olmana izin vermek.  

 

Kızım kadınlar temelde erkekleri güçlü bulur, onlara inanırlar ve bu yüzden ne kendilerine ne hemcinslerine yeterince güvenirler. Hattâ çoğu kez kendilerini de diğer kadınları da reddederler. Bu reddedişten ötürü içlerindeki asıl kadına erişemezler.

 

İçindeki gerçek sen olan kadına erişme yoluna çıkmak, muhteşem bir keşif sürecidir kızım. Bu keşif sürecinde dengeye gelirsin.

 

Bu yola çıktığında dikkat et. İçine bakmak, başkalarına kendini kapatmak değildir. Aksine, başkalarının varlığına rağmen kendin olmana izin vermektir. Başkalarını oldukları gibi kabul ederken kendin olmaktır. Ve bildiğin, öğrendiğin her şeyi yeniden tanımlamaktır. 

 

Gerçek sen olan kadına erişme yolunda her şeyi yeniden tanımlamaya başlayacaksın kızım. Gücü de, kendini korumayı da, sözünü dinletmeyi de, yer edinmeyi de, diğer bütün ezberlerini de. Ve erkek taklidi yapmana gerek olmadığını göreceksin.   

 

Erkeğe tapmakla ondan nefret etmek, güdümüne girmekle galip gelmek arasında bir yer olduğunu fark edecek, burada durmayı tercih edeceksin. Dengeleneceksin.

 

 22. mektup, 9 Ağustos 2019 Cuma hthayat.haberturk.com’da

 

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