Kızıma Mektuplar-36

Sevgili kızım,

Başkalarına vakit ayırırken kendine vakit ayırmayı unutma. Başkalarıyla vakit geçirirken kendinle vakit geçirmeyi hatırla. Başkalarına gösterdiğin anlayışı kendine de göster. Başkalarına gösterdiğin şefkati kendinden esirgeme. Başkalarına merhametli davranırken kendine karşı zalim olma. Başkalarına olduğun kadar kendine karşı da cömert ol.

Yaptığın hataları sev, sana doğru olanı gösterecek onlardır. Saptığın yanlış yolları sev, doğru yolu bulmana yardım edecek onlardır.

Kendini olduğun gibi kabul et. Ancak varlığını kabul ettiğin bir şeyi değiştirebilirsin, yoksa yaptığının adı yıkmak olur. Kendini yeniden yapmak için yıkmak zorunda değilsin.

Kendini başkalarının sözleriyle değerlendirme. Kendine başkalarının gözlüklerini takarak bakma. Kendini kimsenin istediği şekle sokmaya çalışma.

Kendini eleştir ama yargılama. İkisi arasındaki farkı gör. Ağır sözler altında ezerek kendine eziyet etme.

Her zaman daha iyisini yapmaya çalış, ama yapabildiğinden fazlasını kendinden bekleme.

Kendini başkalarını memnun, mutlu etmeye adama. Başkalarını memnun, mutlu ettiğin kadar kendini de memnun, mutlu et.

Duygularını ifade et. Düşüncelerini söyle. Kimse seni sevmez diye duygularını bastırma, düşündüğünü kendine saklama.

Başkalarını başarıları için tebrik ettiğin gibi kendini de başarılarından ötürü tebrik et.

Başkalarına ettiğin iltifatları kendine de et.

Başkalarını takdir ettiğin kadar kendini de takdir et.

Başkalarını cesaretlendirdiğin kadar kendini de cesaretlendir.

Başkalarına hazırladığın sofraları kendine de hazırla.

Başkalarına bakarken aynaya bakmayı unutma.

Bunların her biri kendini sevmektir.

Sevilmek bir ihtiyaçtır, fakat kendini sevdirmek için kendini sevmen gerektiğini unutma.

Annenden, babandan, arkadaşından, sevgilinden, kocandan, çocuğundan önce kendini sev. İşinden, bir şeylere sahip olmaktan, paradan önce kendini sev.

Sen kendini lâyık olduğun gibi sevmediğinde, en yakınındakiler bile seni hak ettiğin gibi sevmezler. Çünkü sen kendini sevmediğinde, kendine değer vermezsin. Sen kendine değer vermediğinde, değerli şeyleri hak ettiğine inanmazsın. Ve buna uygun biçimde davranırsın. Sen kendini nelere lâyık görürsen başkaları da seni onlara lâyık görür, fazlasına değil.

Önce kendini sev kızım.

37. mektup, 4 Ekim 2019 Cuma hthayat.haberturk.com’da

Önceki mektuplar:

KIZIMA MEKTUPLAR-35

KIZIMA MEKTUPLAR-34

KIZIMA MEKTUPLAR-33

KIZIMA MEKTUPLAR-32

KIZIMA MEKTUPLAR-31

KIZIMA MEKTUPLAR-30

KIZIMA MEKTUPLAR-29

KIZIMA MEKTUPLAR-28

KIZIMA MEKTUPLAR-27

KIZIMA MEKTUPLAR-26

KIZIMA MEKTUPLAR-25

KIZIMA MEKTUPLAR-24

KIZIMA MEKTUPLAR-23

KIZIMA MEKTUPLAR-22

KIZIMA MEKTUPLAR-21

KIZIMA MEKTUPLAR-20

KIZIMA MEKTUPLAR-19

KIZIMA MEKTUPLAR-18

KIZIMA MEKTUPLAR-17

KIZIMA MEKTUPLAR-16

KIZIMA MEKTUPLAR-15

KIZIMA MEKTUPLAR-14

KIZIMA MEKTUPLAR-13

KIZIMA MEKTUPLAR-12

KIZIMA MEKTUPLAR-11

KIZIMA MEKTUPLAR-10

KIZIMA MEKTUPLAR-9

KIZIMA MEKTUPLAR-8

KIZIMA MEKTUPLAR-7

KIZIMA MEKTUPLAR-6

KIZIMA MEKTUPLAR-5

KIZIMA MEKTUPLAR-4

KIZIMA MEKTUPLAR-3

KIZIMA MEKTUPLAR-2