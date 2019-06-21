Bir kapı kapanır, başka bir kapı açılır

Kızıma Mektuplar-14

Sevgili kızım,

Çok istediğin bir şey olmadığında, sana gelmediğinde, ona erişemediğinde üzülme. Ya da çok üzülme.

Sevgilin olsun istediğin adam sana meyletmediğinde, dahil olmak istediğin bir grupta kabul görmediğinde, okumaya heveslendiğin okula giremediğinde, çalışmaya niyetlendiğin işyerinde sana yer açılmadığında kanatların kırılmasın.

Belki o adam beş para etmezin tekiydi, sana mutsuzluktan başka bir şey yaşatmayacaktı. Belki aralarına katılmak istediklerin seni hak etmiyordu. Belki o okul, o işyeri sana kazandıracağını düşündüklerini sunmayacaktı. O adam gider, bir başkası gelir. O gruptaki kişiler olmaz, başkaları olur. İçine girmek istediğin bir yer seni kabul etmez, bir diğeri eder.

Bazen bir şeyler olmaz, bir türlü olmaz. İstersin, elinden gelenin en iyisini yaparsın, bütün kalbinle istersin, yine de olmaz.

O zaman dur. Hayat sana bir şey söylüyor, onu duy. “Değiştir” diyor. “O yola değil, bu yola gir” diyor. “Senin için uygun olan o değil, bu” diyor. Ya da “Biraz bekle, şimdi değil” diyor. “Her şeyin bir zamanı var” diyor.

Bazen istediğin olmaz ya da hemen olmaz ve bu senin için en iyisidir. Sadece sen, bunun senin için en iyisi olduğunu o an bilmiyorsundur. Aradan zaman geçer, o günkü duruma, durumuna bakarsın ve dersin ki: “İyi ki onunla değilim.” “İyi ki oraya gitmemişim.” “İyi ki o zaman olmamış.” “İyi ki öyle değil de böyle olmuş.”

İçindeki sesi dinle. Korkularını, endişelerini ve hırslarını susturup içindeki sesi duy, dinle kızım. İstediğin olmadığında ara mı vereceğine, denemeye devam mı edeceğine, durup durmayacağına öyle karar ver.

Eğer yürekten, bütün iyi niyetinle gerçekleştirmek istediğin bir şeyse bu, asla pes etme. Kendinde iyileştirmen, geliştirmen noktalara bakmak için gereken zamanı kendine tanı ve yoluna devam et. En doğru zamanda en doğru kişilerle karşılaşacağına ve her neyse isteğini gerçekleştireceğine emin ol.

Eğer başkalarına yapabildiğini ispat etme çabasındaysan, hırsla istiyorsundur ve korkular, endişeler kaçınılmaz olarak devrededir. O zaman bunun senin gerçek isteğin olmadığını artık anla ve denemek için ısrar etme.

Gerçekten, yürekten, bütün saf niyetinle istediğin ve emek verip sonucunu sabırla beklediğin bir konuda sonuçsuz kalma şansın yoktur. Bu süre içinde yüzüne kapanan kapılara aldırma. Önünde yenileri açılacaktır, buna emin ol.

Kapanan kapıların ardında ne vardı, ne olabilirdi diye düşünme, zaman kaybıdır. Önünde açılanlara bak. Yüreğine doğanı hisset, bu histen aldığı kuvvetle sana fısıldayan içindeki sese kulak ver. Açılan bir kapıdan içeri adım atıp atmayacağını o sana söyler.

15. mektup 25 Haziran 2019 Salı hthayat.haberturk.com’da...

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