Elinin ucuyla iş görme

Kızıma Mektuplar-44

Sevgili kızım,

Her ne iş yapıyorsan çok iyi yap. Dürüst yollardan, kolaya kaçmadan doğru bir şey ortaya koyduğuna emin ol. Yaptığına inan, güven. İçin rahat olsun. Ortaya çıkardığına dair gelen soruları, eleştirileri kolayca yanıtlayabilecek derecede duruma hakim ol.

Şimdi gergin hissedebilirsin. Peş peşe aklından şu sorular geçebilir: “Niye çok iyi yapayım?”

“Vasat olsa ne olur?”

“Kendimi neden sıkıntıya sokayım? Ne için? Kim için?”

Kimse için değil, kendin için. İnsan ortaya çok iyi bir iş çıkardığında kendine duyduğu saygı, güven, inanç artar. Hayatta kendisi için hep daha iyiyi, güzeli arar, çünkü bunu hak ettiğine inanır. Eğer yaptığından keyif alıyorsa sıkılmaz, gerilmez. Fakat tam tersi “lanet olsun”, “bir an önce bitireyim de kurtulayım” duygusuyla hareket ediyorsa, “İdare eder, fena değil” diye ilerliyorsa, yaptığının en iyi ihtimalle “vasat”, hatta “beş para etmez” olduğunu bilir. Kendini de “vasat” bulur ya da “beş para etmediğine” inanır. Vasat veya değersiz hisseden biri, en iyi ihtimalle vasat bir hayat yaşar, çünkü daha iyisini hak ettiğine inanmaz.

“Bir işi nasıl çok iyi yapabilirim?”diye düşünebilirsin. Bunun ilk koşulu, yaptığından keyif alman. Keyif almazsan bir süreliğine çok iyi iş çıkarabilirsin. Oysa keyif alıyorsan, yaptığını geliştirip güzelleştirmenin yollarını arayıp bulur, kendini de başkalarını da şaşırtırsın. Yeni sorun şu olabilir: “Ya sevmiyorsam yaptığım işi?”Tavsiyem, yaptığını sevmediğini düşünmek yerine ona bir ömür biçmen, zaten bitireceğini kendine hatırlatman.Sonrasında severek ne, neler yapabileceğini düşünmen. Bu, istediğini gerçekleştirmek için ihtiyacın olan özgüveni oluşturmana ya da güçlendirmene yardım eder.

Kızım, ne yapıyorsan çok iyi yap. Kendini kanıtlamak, aferin almak için değil. Mecbur olduğun için değil. İşini kaybetmemek için değil. Para kazanmak için değil.Yeteneklerini, becerilerini görmek, sınırlarını bilmek, kendin için en doğru işi bulmak ve onunla meşgul olmak için. Kendine inancını, güvenini pekiştirmek ve saygı duymak, bu saygıyı korumak için. Hepsi birbirine bağlıdır. Çok iyi yaptığında zaten fark edilir, iyi kazanır ve elindekileri korumakla kalmaz, çoğaltırsın. İşte bu yüzden sen sen ol, nerede olursan ol, ne yaparsan yap, çok iyi yap. Elinin ucuyla iş görme.

45. mektup, 1 Kasım 2019 Cuma hthayat.haberturk.com’da...

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