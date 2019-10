Almakla vermek arasında denge bul

Kızıma Mektuplar-39

Sevgili kızım,

Hayatında almakla vermek arasında bir denge kur. Hep almak bencillikten ileri gelir, hep vermek ise mutsuz eder.

Sevildiğini görmek, bilmek güzel bir duygudur. Ama herkesin seni sevmesini istemek ya da seni zaten sevenin biraz daha fazla sevmesini istemek doymazlığa girer. Gördüğün sevgi sana yetmediğinde kendine sor: Ben şu hayatta kaç kişiyi seviyorum? Sevgimi yeterince gösteriyor muyum? Almak istediğin sevginin birazını sen başkalarına veriyor musun acaba?

Tam tersi, “Bütün yaptıklarıma rağmen gördüğüm muameleye bak” mı diyorsun? Yani çok sevgi verdiğini, fakat gösterdiğin sevginin karşılığını alamadığını mı düşünüyorsun? O zaman neden o kadar sevgi verdiğine bak. Aslında görmek istediğin sevgiyi gösteriyor, yani alamadıkça terazinin kefesini daha çok dolduruyor olabilir misin?

Yoksa yeterince sevildiğine inanıyorsun, ama aldığın bu sevgiyi verdiğinin karşılığı olarak mı görüyorsun? Yani sen çok sevgi verdiğin için çok sevgi aldığına mı inanıyorsun? Kendine koştuğun bu şart sana nasıl hissettiriyor?

Sadece sevgi konusunda değil, her konuda aldığınla verdiğin arasında bir denge bul. Biri sana bir fincan kahve mi ikram etti, sen de bir başkasına başka bir şey ikram et. Biri sana bir demet çiçek mi uzattı, sen de başka birine başka bir demet der. Yüreğini okşayan bir söz mü duydun, yürek okşayan bir söz et. Tanımadığın biri selâm mı verdi, tanımadığın birine selâm ver. Biri bir ihtiyacını mı karşıladı, dön başka birine omuz ver. Biri gözündeki yaşı mı sildi, ötekinin gözündeki bir damlayı sil. Biri bir sürpriz yaptı da çok mu mutlu oldun? Bir sürpriz hazırlayıp başka birini mutlu et.

Kızım hayatta hep alamazsın, hep veremezsin. Aldıklarınla verdiklerin arasında bir denge bul. Hayat almak kadar vermek, vermek kadar almak üzerine kuruludur. Sadece verirsen hiç alamadığın için bir gün isyan edersin. Sadece alırsan bencil olursun, yalnız kalırsın ve alamaz hale gelirsin.

Bu dengeyi kurmak için hep hesap mı yapacaksın? Hayır. Alınca sahip olup zenginleştiğini, verince eksilip fakirleştiğini düşünmezsen, hanene gelen her şeyi emanet kabul edersen o denge kendiliğinde kurulur.

40. mektup, 15 Ekim 2019 Salı hthayat.haberturk.com’da

Önceki mektuplar:

