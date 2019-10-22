Kızıma Mektuplar-42

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Aklına hep iyi şeyler getir
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Sevgili kızım,

 

İnsanlar iyi dilekte bulunurken kötü çağrışımlar yapan sözcükler kullanabilirler. Bunları duyduğun anda, içinden iyi çağrışımlar yapan sözler tekrarla.

 

Nasıl sözler karşısında mı?

Meselâ, yola çıkarken “Allah kazadan belâdan korusun” derler.

Yeni bir işe, okula başlarken ilk duyacaklarından biridir: “Allah utandırmasın.”  

Yeni bir şey aldığında “Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin” lâfı kulağına çalınır.

Bir kazayı, hastalığı atlatır ayaklanırsın. “Allah beterinden saklasın” demeden duramayan birine mutlaka rastlarsın.

Yeni bir ilişkiye başlarsın, evlenirsin. “Allah kem gözlerden korusun” diyen biri mutlaka çıkar.

 

Tamamı anneden, babadan, aileden, çevreden emanet alınan ağız alışkanlıklarıdır. Ne söyleyene ne de duyana bir yararı vardır. Yararı olmadığı gibi rahatsız, huzursuz eder. Tatil yolunda kaza geçireceğini hayal edersin istemeden. Hevesle başladığın işi eline yüzüne bulaştırdığın gelir gözünün önüne. Aldığın elbiseyi, arabayı ağız tadıyla kullanmana engel olacak bir sahne kendiliğinden aklında canlanıverir. Unutmaya çalıştığın kazayı, hastalığı yeniden yaşarsın. Sevgilinle, kocanla aranızın bozulduğu bir fotoğraf çekersin farkında bile olmadan.

 

Kötü çağrışımlar yapan iyi dilekler, kaybetme korkusuyla edilir. Hepsini tedavülden kaldırmak gerekir. Bunun en iyi yolu ise onları kullanmaktan vazgeçmektir. Kimseye bu tür dileklerde bulunma. Sana söylendiklerinde kızma, sadece tebessüm et ve karşılık verme. İyi çağrışımlar yapan sözler koy yerine içinden bunları tekrarla. Başkalarına da olumlu çağrışımlar yapan dileklerde bulun.

 

Güle güle gidip güle geldiğini gör. Eline aldığın işi mutlulukla ve huzurla başa çıkardığını resmet aklında. Edindiğin herhangi bir şeyi mutlulukla kullandığını hayal et, hemen o an. Sağlıklı olduğun ve güzel şeyler yaşadığın fotoğraflar çek kafandan. Sevgilinle, kocanla mutlu olduğunuz sahneler gelsin gözünün önüne.  

 

Kızım, insanın fikriyle zikri birdir. Aklında “iyi” varsa, ağzından “iyi” çıkar. Ağzından “iyi” çıkıyorsa, aklında “iyi” vardır. Yeni başlangıçlara, umut dolu ilk adımlara asla korkuların eşlik etmesin. Kimsenin korkularının senin heveslerine değmesine izin verme. Başkalarının korkuları başkalarına aittir, onları kabul etmezsen senin olmazlar.

 

Aklında ve dilinde iyi şeyler olsun. Kendine de başkalarına da iyi dileklerde bulun. İnsansın, aydınlık olmayan düşünceler bulut olup aklında dolaşabilirler. Endişelenme, onlara teslim olma. Aklına hep iyi şeyler getir.

 

43. mektup, 25 Ekim 2019 Cuma hthayat.haberturk.com’da...

 

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