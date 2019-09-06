Kızıma Mektuplar-29

+ Sonra Oku
Ezberini boz biraz
Bütün Yazıları

Sevgili kızım,

 

Bir insandan, bir yazardan, bir kitaptan, bir meyveyle sebzeden beslenme, bıkarsın.

 

Hep aynı kişiyle sohbet edilmez. Hep aynı yazar, hep aynı kitaplar okunmaz. Hep aynı yemişler, yemekler yenmez. Hep aynı yerlere tatile gidilmez. Bir an gelir, ezbere bildiğin için güvende hissettiğin, içinden çıkmadığın alana sığamazsın.

 

Değiştir. Görüş alışverişinde bulunduğun kişi sayısını artır. Farklı kafalardan çıkan kitaplar oku. Başka tatlar var, onları keşfet. Tanımadığın yerleri git, gör, yabancı yerlerde uyu.

 

Ezberini boz biraz. Bildiklerinin başka türlüsüne aç kendini. Aç, nasıl olsa istediğin zaman istediğin kişiye, tada, yere kendini kapatabilirsin.

 

Seçeneklerin olsun. İnsan tanıdığı bildiği ruh halindeyken güvende hisseder ve ona bu ruh halini sağlayan her ne ve kim varsa onu korumaya bakar, ötesini aramaz. Halbuki asıl güvensiz olan, alternatifsiz yaşamaktır, seçeneksiz hayattır.

 

Kızım, hayatında bir denge bul ve esnek ol.

 

Diple doruk arasında gidip gelmek kaçınılmazdır, ama o gidip gelmeler arasında bir yerde denge halini hissetmek de mümkündür. Kendini dinle, dengede hissettiğinde orada dur. Bu hissi tanımak için kendine izin verirsen, diple doruk arasında kontrolünü kaybetmez, hayatında sürekli zikzaklar çizmezsin.

 

Esnek ol. Yeni durumlar, yeni şartlar seni şaşırtabilir, ne yapacağını bilemeyebilirsin. Her yenilik, var olanı kaybettiğin duygusu doğurabilir. Sakin ol ve yeni duruma, şarta uyum sağla. Yanlış da olsa, seni çok zorlasa bile koşulları kabul et, “Peki şimdi ne yapıyorum?” de ve hemen değiştirme planı yapmaya koyul. Uyum sağlamak, bazen insanın kendini koruması anlamına gelir.

 

Bulmanı tavsiye ettiğim denge ve esneklik arasında bir ilişki vardır. Yaşadıkça göreceksin. Ne kadar esnek olursan o kadar kolay dengeye geldiğini ve dengedeyken esnediğini fark edeceksin.

Kendini kendi hızında akan su gibi hissedeceksin.

İstediğin bu değil mi?

 

30. mektup, 10 Eylül 2019 Salı hthayat.haberturk.com’da

 

Önceki mektuplar:

 

KIZIMA MEKTUPLAR-28
  

KIZIMA MEKTUPLAR-27
  

KIZIMA MEKTUPLAR-26
  

KIZIMA MEKTUPLAR-25
  

KIZIMA MEKTUPLAR-24
  

KIZIMA MEKTUPLAR-23
  

KIZIMA MEKTUPLAR-22
  

KIZIMA MEKTUPLAR-21
  

KIZIMA MEKTUPLAR-20
  

KIZIMA MEKTUPLAR-19
  

KIZIMA MEKTUPLAR-18
  

KIZIMA MEKTUPLAR-17
  

KIZIMA MEKTUPLAR-16
  

KIZIMA MEKTUPLAR-15
  

KIZIMA MEKTUPLAR-14
  

KIZIMA MEKTUPLAR-13
  

KIZIMA MEKTUPLAR-12
 

KIZIMA MEKTUPLAR-11
 

KIZIMA MEKTUPLAR-10
 

KIZIMA MEKTUPLAR-9
 

KIZIMA MEKTUPLAR-8
 

KIZIMA MEKTUPLAR-7
 

KIZIMA MEKTUPLAR-6
 

KIZIMA MEKTUPLAR-5
 

KIZIMA MEKTUPLAR-4

KIZIMA MEKTUPLAR-3

KIZIMA MEKTUPLAR-2

KIZIMA MEKTUPLAR-1

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Arkadaşlık biraz sevgililiğe benzer
Arkadaşlık biraz sevgililiğe benzer
Ne zaman ki “oldun” o zaman doğur
Ne zaman ki “oldun” o zaman doğur
Annenin her bildiği doğru olmayabilir
Annenin her bildiği doğru olmayabilir
Kimse aptal değil
Kimse aptal değil
Asıl zenginlik bildiklerindir
Asıl zenginlik bildiklerindir
Rahat nasıl batar?
Rahat nasıl batar?
Bildiğin çektiğine yetmiyorsa yeni bir şeyler öğren
Bildiğin çektiğine yetmiyorsa yeni bir şeyler öğren
Erkek taklidi yapmana gerek yok
Erkek taklidi yapmana gerek yok

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?
    Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 7177

  • Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?
    Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 21070

  • Prematüre nedir?
    Prematüre nedir?

    Süresi : 01:30 İzlenme : 6134

  • Neden limonlu su içmeliyiz?
    Neden limonlu su içmeliyiz?

    Süresi : 00:30 İzlenme : 26807

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X