Lenoid Meteor Yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

Meteor yağmuru nasıl oluşur?

Halk arasında gök taşı olarak da bilinen meteorlar, gökyüzünde konumlanan cisimlerden kopan küçük parçalara verilen addır. Kimi zaaman atmosferin çekim alanı içerisine giren meteorlar, bu aşamada uzayda çok hızlı bir hızda ilerler. Uzayda çok hızlı bir şekilde hareket eden meteorlar, arkalarında ışık izi bırakarak gider. Yaşanan bu hızlı ilerleme ile birlikte hava ile sürtüşme yaşanır ve meteorda kızışma meydana gelmektedir. Oluşan bu kızışmaya da meteor yağmuru denmektedir ve eğer meteor yağmuru gece vaktinde gerçekleşirse, çıplak gözle bile izlenebiliyor.

Lenoid Meteor Yağmuru ne zaman gerçekleşecek?

Türkiye'den de gözlemlenebilecek olan Leonid Meteor Yağmuru, cuma gecesinden itibaren başladı. Leonid Meteor Yağmuru, cumartesi ve pazar günü Kuzey Yarımküre'nin büyük kısmında görülecek. Bu etkileyici doğa olayını izleyebilmek için şehir ışıklarından uzak bir konumda bulunmanız gerekiyor. Leonidleri görmek için en iyi zaman ise gece yarısından sonra...

Leonid Meteor Yağmuru nedir?

Aslan Takımyıldızı'nda bulunan ve adını buradan alan Leonid Meteor Yağmuru, Tempel-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın Güneş'in yörüngesinde bıraktığı döküntülerden kaynaklanıyor. Bu döküntüler atmosfere saniyede 70 kilometre hızla girerek buharlaşıyor ve gözle görülür şekilde ışık çizgileri oluşturuyor. Bilim insanları, Leonid meteorlarının hızları nedeniyle çok parlak olabileceğini ve bazen yeşil veya mavi renklerde görünebileceğini belirtiyor.