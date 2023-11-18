Lenoid Meteor Yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

Meteor yağmuru nasıl oluşur?
Halk arasında gök taşı olarak da bilinen meteorlar, gökyüzünde konumlanan cisimlerden kopan küçük parçalara verilen addır. Kimi zaman atmosferin çekim alanı içerisine giren meteorlar, bu aşamada uzayda çok hızlı bir hızda ilerler. Uzayda çok hızlı bir şekilde hareket eden meteorlar, arkalarında ışık izi bırakarak gider. Yaşanan bu hızlı ilerleme ile birlikte hava ile sürtüşme yaşanır ve meteorda kızışma meydana gelmektedir. Oluşan bu kızışmaya da meteor yağmuru denmektedir ve eğer meteor yağmuru gece vaktinde gerçekleşirse, çıplak gözle bile izlenebiliyor.
Lenoid Meteor Yağmuru ne zaman gerçekleşecek?
6 Kasım'da başlayan ve 30 Kasım'a kadar aktif kalacak olan doğa olayı, en yüksek yoğunluğuna 17 Kasım'ı 18 Kasım'a bağlayan gece ulaşacak.
Astronomi takvimlerine göre meteor yağmurunun zirve anı, Türkiye saatiyle 18 Kasım 2026 gecesi saat 02.45 civarında gerçekleşecek. Uzmanlar, gece yarısından gün doğumuna kadar olan zaman diliminin gökyüzündeki hareketliliği izlemek için en elverişli aralık olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte, 16 Kasım'ı 17 Kasım'a bağlayan gece de yoğun aktivite görülebileceği için gökyüzü meraklılarının her iki geceyi de değerlendirmesi tavsiye ediliyor.
Hava koşullarının açık ve bulutsuz olması durumunda Leonid meteor yağmuru Türkiye'nin dört bir yanından hiçbir özel ekipmana ihtiyaç duyulmadan izlenebilecek. İdeal karanlık koşullarda saatte 10 ila 15 adet parlak meteorun gökyüzünde süzülmesi bekleniyor. Teleskop veya dürbün kullanmanın görüş alanını daraltacağını belirten uzmanlar, gözlemlerin çıplak gözle yapılmasını öneriyor.
En iyi görüntü deneyimi için ise şehir ışıklarından uzak karanlık bölgelerin tercih edilmesi ve gözlerin karanlığa tam olarak uyum sağlayabilmesi adına telefon ekranı gibi yapay ışıklardan uzak durulması gerekiyor.
Leonid Meteor Yağmuru nedir?
Aslan Takımyıldızı'nda bulunan ve adını buradan alan Leonid Meteor Yağmuru, Tempel-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın Güneş'in yörüngesinde bıraktığı döküntülerden kaynaklanıyor. Bu döküntüler atmosfere saniyede 70 kilometre hızla girerek buharlaşıyor ve gözle görülür şekilde ışık çizgileri oluşturuyor. Bilim insanları, Leonid meteorlarının hızları nedeniyle çok parlak olabileceğini ve bazen yeşil veya mavi renklerde görünebileceğini belirtiyor.
Sıra dışı doğa olayları
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