Mükemmel insan diye biri yok

Sevgili kızım,

Çok iyi konuşan, çok doğru sözler söyleyen kişilerle karşılaşacak ve onlara hayran olacaksın. Kurdukları mükemmel cümleler kadar kusursuz olduklarını düşüneceksin. Yanlarında kendine bir yer arayacaksın. Kimiyle gönül ilişkisine girme, kimiyle dost olma fırsatı bulduğun için sevinçten uçacaksın.

Ne yazık ki hayal kırıklığına uğrayacaksın. Çünkü konuştukları gibi davranmadıklarını, sözleri kadar doğru olmadıklarını, durmadıklarını göreceksin. Başta şahit olduklarını yok sayıp kendini yalanlayacak, sonra gerçeği kabul edip onlardan uzaklaşacaksın.

Seni kendilerine inandırdıkları için onlara kırılacak, onlara inandığın için kendine kızacaksın. Üzerinden zaman geçtikçe hayal kırıklığın, kırgınlığın ve kızgınlığın hafifleyecek. Hafiflediğin bu dönemde karşına çıkan kimselere ve senin onlara dair neler hissettiğine dikkat et. Aynı durumu yeniden yaşayabilirsin. Bir kez daha birinin ya da birilerinin mükemmel olduklarına inanırsan, aynı hayal kırıklığını yaşarsan kendine kızma. “İnsan” ismi verilmiş canlının mayasında, sığınacağı mükemmeli arama güdüsü vardır.

Yeryüzünde onca tanrıyı icat ettiren, bu güdüdür. Öyle güçlüdür ki, icat ettiği tanrılarla yetinmeyip, yahut icat edilmiş tanrılara güvenmeyip, elle tutup gözle göreceği kendi gibi etten kemikten bir varlık arar, ona inanmaya hazırdır. İşte o varlığın adı “mükemmel”dir.

Adaletli, vicdanlı, haksızlıklara karşı, eşitlikten yana, kimseyi ezmeyen, kırmayan, kimsenin hakkına tecavüz etmeyen, kimseyi aldatmayan, asla yalan söylemeyen, gördüğü yanlışa kayıtsız kalmayandır o “mükemmel”.

Neticede sen de bir insansın ve sığınacağın mükemmeli arıyorsun. Kusursuz sözler edene bu yüzden inanma, güvenme eğilimindesin. Kusursuzluğun sözlere, cümlelere mahsus ve insanın bütün kusurlarıyla insan olduğunu kabul edersen, “mükemmel” dediğine normal insan gözüyle bakabilirsin.

Dil, insana her şeyi söyletir, unutma. Kusursuz sözler ile o sözlerin sahiplerini ayır. Hayran olmadan, teslim olmadan uzaktan bak. Ne söylediklerine, ne yazıp çizdiklerine değil, nasıl yaşadıklarına, ne yaptıklarına, nasıl davrandıklarına bak. Doğru sözlerinden faydalan eğer ihtiyaç duyuyorsan ama doğru sözlerden çattığın çerçevenin içine bu kişileri oturtma.

Mükemmel insan yok ve bu, yeryüzünün berbat, güvensiz bir yer olduğu anlamına gelmiyor kızım.

Kendine inan, kendine güven, iyi niyetli olmaya gayret et. “Mükemmel” ihtiyacın ancak böyle diner.

Kızıma Mektuplar dizisi, kısa bir aradan sonra devam edecek...

Önceki mektuplar:

KIZIMA MEKTUPLAR-14

KIZIMA MEKTUPLAR-13

KIZIMA MEKTUPLAR-12

KIZIMA MEKTUPLAR-11

KIZIMA MEKTUPLAR-10

KIZIMA MEKTUPLAR-9

KIZIMA MEKTUPLAR-8

KIZIMA MEKTUPLAR-7

KIZIMA MEKTUPLAR-6

KIZIMA MEKTUPLAR-5

KIZIMA MEKTUPLAR-4

KIZIMA MEKTUPLAR-3

KIZIMA MEKTUPLAR-2

KIZIMA MEKTUPLAR-1

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