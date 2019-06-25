Mükemmel insan diye biri yok

+ Sonra Oku
Mükemmel insan diye biri yok
Bütün Yazıları

Sevgili kızım,

 

Çok iyi konuşan, çok doğru sözler söyleyen kişilerle karşılaşacak ve onlara hayran olacaksın. Kurdukları mükemmel cümleler kadar kusursuz olduklarını düşüneceksin. Yanlarında kendine bir yer arayacaksın. Kimiyle gönül ilişkisine girme, kimiyle dost olma fırsatı bulduğun için sevinçten uçacaksın. 

 

Ne yazık ki hayal kırıklığına uğrayacaksın. Çünkü konuştukları gibi davranmadıklarını, sözleri kadar doğru olmadıklarını, durmadıklarını göreceksin. Başta şahit olduklarını yok sayıp kendini yalanlayacak, sonra gerçeği kabul edip onlardan uzaklaşacaksın.

 

Seni kendilerine inandırdıkları için onlara kırılacak, onlara inandığın için kendine kızacaksın. Üzerinden zaman geçtikçe hayal kırıklığın, kırgınlığın ve kızgınlığın hafifleyecek. Hafiflediğin bu dönemde karşına çıkan kimselere ve senin onlara dair neler hissettiğine dikkat et. Aynı durumu yeniden yaşayabilirsin. Bir kez daha birinin ya da birilerinin mükemmel olduklarına inanırsan, aynı hayal kırıklığını yaşarsan kendine kızma. “İnsan” ismi verilmiş canlının mayasında, sığınacağı mükemmeli arama güdüsü vardır.

 

Yeryüzünde onca tanrıyı icat ettiren, bu güdüdür. Öyle güçlüdür ki, icat ettiği tanrılarla yetinmeyip, yahut icat edilmiş tanrılara güvenmeyip, elle tutup gözle göreceği kendi gibi etten kemikten bir varlık arar, ona inanmaya hazırdır. İşte o varlığın adı “mükemmel”dir.

 

Adaletli, vicdanlı, haksızlıklara karşı, eşitlikten yana, kimseyi ezmeyen, kırmayan, kimsenin hakkına tecavüz etmeyen, kimseyi aldatmayan, asla yalan söylemeyen, gördüğü yanlışa kayıtsız kalmayandır o “mükemmel”.

 

Neticede sen de bir insansın ve sığınacağın mükemmeli arıyorsun. Kusursuz sözler edene bu yüzden inanma, güvenme eğilimindesin. Kusursuzluğun sözlere, cümlelere mahsus ve insanın bütün kusurlarıyla insan olduğunu kabul edersen, “mükemmel” dediğine normal insan gözüyle bakabilirsin.

 

Dil, insana her şeyi söyletir, unutma. Kusursuz sözler ile o sözlerin sahiplerini ayır. Hayran olmadan, teslim olmadan uzaktan bak. Ne söylediklerine, ne yazıp çizdiklerine değil, nasıl yaşadıklarına, ne yaptıklarına, nasıl davrandıklarına bak. Doğru sözlerinden faydalan eğer ihtiyaç duyuyorsan ama doğru sözlerden çattığın çerçevenin içine bu kişileri oturtma.

 

Mükemmel insan yok ve bu, yeryüzünün berbat, güvensiz bir yer olduğu anlamına gelmiyor kızım.

 

Kendine inan, kendine güven, iyi niyetli olmaya gayret et. “Mükemmel” ihtiyacın ancak böyle diner.

 

Kızıma Mektuplar dizisi, kısa bir aradan sonra devam edecek... 

 

 

Önceki mektuplar:

 

KIZIMA MEKTUPLAR-14
  

KIZIMA MEKTUPLAR-13
  

KIZIMA MEKTUPLAR-12
 

KIZIMA MEKTUPLAR-11
 

KIZIMA MEKTUPLAR-10
 

KIZIMA MEKTUPLAR-9
 

KIZIMA MEKTUPLAR-8
 

KIZIMA MEKTUPLAR-7
 

KIZIMA MEKTUPLAR-6
 

KIZIMA MEKTUPLAR-5
 

KIZIMA MEKTUPLAR-4

KIZIMA MEKTUPLAR-3

KIZIMA MEKTUPLAR-2

KIZIMA MEKTUPLAR-1

***

 

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Yaşlanmayınız
Yaşlanmayınız
Kebabın ötesinde Adana
Kebabın ötesinde Adana
Kendinizle “detoks” yapın!
Kendinizle “detoks” yapın!
Bir kapı kapanır, başka bir kapı açılır
Bir kapı kapanır, başka bir kapı açılır
Kadınların peşini bırakmayan yetersizlik hissi
Kadınların peşini bırakmayan yetersizlik hissi
Yoga ve sağlık
Yoga ve sağlık
Güzel görüp güzel yaşayınız
Güzel görüp güzel yaşayınız
Haziran bitmeden bu meyve-sebzeleri tüketin
Haziran bitmeden bu meyve-sebzeleri tüketin

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Akne neden olur ve tedavisi nedir?
    Akne neden olur ve tedavisi nedir?

    Süresi : 02:07 İzlenme : 1440

  • Kolesterolü etkileyen gıdalar
    Kolesterolü etkileyen gıdalar

    Süresi : 02:36 İzlenme : 816

  • Karın sıkılaştıran egzersizler
    Karın sıkılaştıran egzersizler

    Süresi : 03:33 İzlenme : 1532

  • Eğitim Uzmanı Koray Varol: Sınav sistemine nasıl yaklaşmalı?
    Eğitim Uzmanı Koray Varol: Sınav sistemine...

    Süresi : 23:38 İzlenme : 0

  • Travmaya duyarlı okul
    Travmaya duyarlı okul

    Süresi : 08:03 İzlenme : 0

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X