Yeteneklerini, güçlü yönlerini bil

Kızıma Mektuplar-34

Kendini yeteneksizmişsin, hiçbir işi düzgün yapamıyormuşsun, çok değersizmişsin, hiçbir işe yaramıyormuşsun gibi hissettiğin zamanlardan geçeceksin. Kendini beceriksizlikle suçlayıp yargıladığın, özgüveninin sıfıra indiği, dışarıdan gelecek bütün darbelere açık olduğun dönemler olacak.

Kendini hatalarınla, eksik yönlerinle, başarısızlıklarınla bir tutma ve onlarla tanımlama. İnsanın hataları, eksiklikleri, başarısızlıkları, hatta kötücül duyguları, yanlış eğitim ve deneyimler sonucu edindiği alışkanlıklardan, geliştirdiği huylardan kaynaklanır ve tamamını değiştirmek kendi tasarrufundadır.

Evde, okulda aldığın yanlışsa farklı eğitimlere, tecrübelere kendini açabilirsin. Yeterli değilsen eksiklerini tamamlayabilirsin. Başarısızlığının sebeplerine bakıp yeniden deneyebilirsin. Herkesin hataya düştüğünü kabul edip kendi yanlışını düzeltme fırsatı bulabilirsin. Herkesin içinde bir şeytan taşıdığını, ama seçme hakkı da olduğunu hatırlayıp tercihini iyi olmaktan yana kullanabilirsin.

Başarısızlıklarını, eksikliklerini, hatalarını dönüştürmek için ilk iş, başkalarını suçlamaktan vazgeçmek olabilir. Çünkü suçlamak yorar ve başarı yolunda ihtiyaç duyacağın bütün gücü emer. Sebeplere değil, çözümlere odaklan. Sebep geçmiş, oysa çözüm gelecektir.

Tamamlayacak yanların, yaşadıkların gerçek başarısızlıklar olsa da, bil ki düşündüğün, inandığın kadar yeteneksiz ve beceriksiz değilsin. Sana tavsiyem, bir kenara çekilip o âna kadar becerdiklerini, başardıklarını, yeteneklerini, güçlü yönlerini düşünmen. Aklına gelenleri alt alta yazman. Yazarken de cömert olman. Göreceksin ki liste uzayacak ve o uzadıkça kendine güvenin yerine gelecek.

O âna kadar neleri yapabildiğini görmen, daha neleri yapabileceğini görmene yardımcı olacak. Yeteneklerini fark etmen, onları kendi yararına nasıl kullanabileceğine dair sana fikir verecek. Belki başarısızlık olarak gördüklerine yeteneklerin penceresinden bakıp yön değiştireceksin.

Beceriksiz değilsin, sadece kendine güvenmeye ihtiyacın var. Gayet yeteneklisin, sadece bunu fark etmeye ihtiyacın var. Değerlisin, sadece kendine bunu hatırlatmaya ihtiyacın var. İhtiyacın olmayan, düşündüğün olumsuzluklara başkalarını sebep görmek ve bu olumsuzlukları yine başkalarının sözleriyle iyileştirmeye çalışmak.

Tek ihtiyaç duyduğun sensin, kendinsin kızım. Güç senin içinde, sadece onu harekete geçirmeni bekliyor.

35. mektup, 27 Eylül 2019 Cuma hthayat.haberturk.com’da