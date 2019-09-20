Kızıma Mektuplar-33

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Hırslı değil azimli ol
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Sevgili kızım,

 

Hayal, hedef, amaç, arzu veya istek... Adına ne dersen de, onlara ulaşmayı düşündüğünde içinden bir duygu geçecek. Teslim olmadan ya da seni yönlendirmesine izin vermeden önce bu duyguyu anlamaya çalış. Onu anlamak için nasıl hissettiğine bak.

 

“Bir an önce ona sahip olmalıyım” mı diyorsun? İçinden “Ne olursa olsun ona erişmeliyim” diye tekrarlayıp duruyor musun? Gözünün önüne onu elde ettiğinden başka bir şey gelmiyor mu? Ona varmadan eksik, yetersiz olacağına mı inanıyorsun?

 

Yoksa ona eriştiğini düşündüğünde içine huzur mu yayılıyor? Zaten gerçekleştireceğine mi inanıyorsun, bu inancının nedenini hiç bilmeden ve kaynağını aramadan? Bir güven duygusu mu sarıyor? “Hemen şimdi değilse de olacak” mı diyorsun? 

 

İlki hırstır kızım, ikincisi azim.

 

Hırsta aşırılık vardır. İçinde hırs varsa sınır tanımazsın. Önündeki her şeyi, herkesi engel olarak görürsün. Sadece kalp kırmaktan değil, gerekirse başkalarına zarar vermekten çekinmezsin. Hırslıysan sabırsızsındır. Bütün gücünü, çıktığın yolun sonuna varmak için harcarsın. Kısa yoldan sonuca ulaşmak istersin.

 

Azim ise dengedir. Azimliysen önce engelleri aşmaya karar verirsin, sonra nasıl aşacağını düşünüp kendine zaman tanırsın. Kalp kırmak, kimseye zarar vermek aklından geçmez. Yola çıkarsın ama zaten sonuna varacağına bilmenin güveniyle sükûnetle ilerlersin.

 

Hırs, yarışmaktır. Hırslıysan kendini başkalarıyla kıyaslarsın. Hırsla elde ettiklerin tatmin etmez. Erişmenin tadına varmadan, hemen bir yenisine sahip olmak istersin, elde ettiğini koruyamazsın. Kıyasa, yarışa devam edersin. Hırs yorar, insanı güçten düşürür.

 

Azim ise kendi hızında, güvenle ilerlemektir. Yarışmadan, kıyaslamadan, arada soluklanarak yolun, yolda gördüklerinin tadını çıkarmaktır. Sonunda eriştiklerini şükrederek kucaklamaktır, hepsinin kıymetini bilmektir. İnsan ancak kıymetinin farkındaysa eriştiğini koruyabilir. Azimle elde ettiklerini korursun, her birinin yanına yavaş yavaş yenisini ekleyerek. Azim insanı dinç tutar, gücünü tazeler.

 

Hayal, hedef, amaç, arzu veya isteklerin ile onlara ulaşma, erişme, sahip olma veya onları elde etme yöntemlerini saran bir duygu vardır kızım. Bu duyguya dikkat et. Onu anlamaya çalış. Eğer sana huzur veriyorsa azimdir, huzursuz hissediyorsan hırstır.

 

Uzun vadeli kazanmak ve kazandıklarını korumak istiyorsan azimli ol, hırslı değil. 

 

34. mektup, 24 Eylül 2019 Salı hthayat.haberturk.com’da

 

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