Aslan burcundaki tam Güneş Tutulması bu öğleden sonra gerçekleşiyor ve özgüven, yaratıcılık, romantizm ve flört, oyunlar, spor, eğlence, spekülasyon, hobiler veya çocuklarla ilgili konularda bizi yeni bir yola yönlendirecek yeni başlangıçlara ve zorluklara işaret ediyor. Bu güçlü Aslan enerjisiyle birlikte, önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca hayatımızda sağlam ve kalıcı değişiklikler yapma fırsatına sahibiz. Bazılarımız için koşullar, bu konulara daha yakından dikkat etmemizi gerektirebilir. İlerleyebilmemiz için geçmişi önemli ölçüde geride bırakmaya teşvik ediliyoruz. Sonuç olarak, değişimlerin veya bazı şeylerin sona ermesinin gelişimimiz için gerekli olduğunu daha iyi anlayabilecek bir konuma geliyoruz. Ancak tutulma şu anda gerçekleştiğinden, sembolik olarak hâlâ karanlıktayız ve yeni başlangıçlar konusunda acele etmemek en iyisi. Bu tutulma, Şubat ayında başlayan Aslan-Kova eksenindeki altı tutulmanın ikincisi. Bu sabah gerçekleşen Mars-Şiron altmışlığı, bizi nazikçe harekete geçirerek coşku ve iyileştirici bir güç yaratıyor. İnisiyatif almak veya iyileşmeye, arınmaya ya da öğretmeye yönelik bir adım atmak için bir fırsat doğabilir. Hoş ve motive edici bir amaç duygusu hissedebilir ve sorunlu alanların üzerine gitmekten çekinmeyebiliriz. Olumlu ve yapıcı adımlar atma isteğimiz güçlü; büyük olasılıkla bunu kendimizi ve başkalarını savunmak ya da desteklemek için kullanacağız. Sorunları çözmek ve bize daha güçlü bir amaç duygusu kazandıran proje ve faaliyetlere yönelmek istiyoruz. Ayrıca Merkür-Uranüs altmışlığı zihnimizi açıyor ve yeni yöntem ve fikirlere açık olmamızı sağlıyor. Bir konuya yeterince mesafeli yaklaşabildiğimiz için olaylara daha geniş bir perspektiften bakabiliyoruz; fikirlerimiz, konuşmalarımız ve düşüncelerimiz özgün, geleceğe dönük ve zamanının ilerisinde olabilir. Özgün ve yaratıcı fikirler ile teoriler doğal bir şekilde ortaya çıkıyor. Sorunları yeni ve yenilikçi yollarla çözerek bu enerjiden yararlanabiliriz. Her zamanki rutinimizde değişiklik yapmak özellikle tatmin edici olabilir ve bunu nasıl yapabileceğimize dair pek çok fikir ortaya çıkabilir. Ay, burç değiştirmeden önceki son açısını Güneş'le kavuşum yaparak gerçekleştirecek ve ertesi gün, 13 Ağustos Perşembe günü Başak burcuna girene kadar boşlukta kalacak.