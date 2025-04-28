Fazla iyi olmanın zararı: Kendine sınır koymayı öğren!

Fazla iyi olmanın zararı: Kendine sınır koymayı öğren!
Hayatın Sesi
Giriş: 28 Nisan 2025 10:16 Güncelleme: 28 Nisan 2025 10:18
ABONE OL
Nuray Kılınçarslan

Bazılarımız “fazla iyi” olmayı bir erdem sanıyor. Oysa çoğu zaman bu bir hayatta kalma stratejisidir.

Herkese yetişmek, herkesi memnun etmek…

Ama ya sen?

Sen nerede kaldın?

Çocuklukta “aferin” almak için fazla olgun davranan bir çocuktun belki de.

Evde huzursuzluk çıkmasın diye susan, iç sesini bastıran o sessiz yürek.

“Hayır” dediğinde suçlu hisseden, “önce ben” demeyi bencillik sanan bir yetişkin şimdi…


Bu yazım, başkalarının mutluluğunu kendi yaşam amacının önüne koyanlar için:

Artık kendi sınırlarını çizme zamanı!


Fazla iyi olmanın görünmeyen bedelleri:

“Hayır” diyemediğin her yerde kendine ihanet ediyorsun.

Kırılmasınlar diye sustuğun kişiler, aslında seni hiç duymuyor.

Sürekli veren kişi olunca, değersiz hisseden taraf hep sen oluyorsun.


Fazla iyi olmanın en büyük zararı şu:

Kendine alan bırakmadığın için, gerçek benliğini asla tam olarak yaşayamıyorsun.


Çözüm önerim: Sınır çizmen, sevgiyle kendini seçmen!

Sınır, duvar değil.

Sınır, saldırı değil.

Sınır, “Ben de önemliyim” demektir.


Spiritüel dönüşüm yolculuğunda, fazla iyi olmayı bırakmak cesaret ister.

Çünkü sınır koyduğunda, bazıları gidecek. Ama bilin ki gidenler, seni kullanmaya alışanlardı.


Kendine sor:

Kime “evet” derken kendime “hayır” dedim?


Bu hafta bir kişiye sınır koysam hayatımda ne değişir?


Fazla iyi olmaktan “gerçek” olmaya geçmenin zamanı geldi.

Ve unutma:

Kendine verdiğin değer, evrenin sana yansıtacağı değerin aynasıdır.

Sen sınır koydukça, hayat da sana gerçek sevgiyi, gerçek saygıyı getirecek.


Hazırsan, bu hafta bir yerden başla.

Bir “hayır”la…

Bir “artık yeter”le…

Ve belki de ilk kez, kendinle dürüst bir “evet”le.




YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.