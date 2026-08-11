Cameron Diaz'ın kaç çocuğu var?

Oyuncu Cameron Diaz ilk çocuğunu 47 yaşında, ikinci çocuğunu ise 51 yaşında taşıyıcı anne yöntemiyle kucağına aldı. Ünlü yıldızın eşi Benji Madden, 4 Mayıs 2026’da yaptığı sürpriz paylaşımda "Nautas Madden" adını verdikleri üçüncü çocuklarını kucağına aldıklarını duyurdu. Çift, ebeveynlik süreçlerini ve çocuklarının yüzünü gözlerden uzak tutarak mahremiyetlerini korumaya devam ediyor. Diaz'ın ileri yaşta anne olmasına yönelik detaylar ise hem hayranlarının hem de magazin basınının gündemini meşgul ediyor.

Müzisyen Benji Madden ile 2015 yılından beri evli olan Diaz, 50'li yaşlarında anne olması ve bu konudaki eleştiriler hakkında arkadaşı Gwyneth Paltrow'un podcast programında samimi açıklamalarda bulunmuştu. Kendisinden 20 yaş küçük annelerle aynı parklarda zaman geçirmesini esprili bir dille ele alan ünlü yıldız, "Yaşlanma kavramı son 10 yılda tamamen değişti. Önümde yepyeni bir ihtimaller dünyası açıldı. Küçük bir çocuğum olduğu için 110 yaşına kadar yaşamak istiyorum; şu an üzerimdeki tek baskı bu!" diyerek yaş farkını önemsemediğini belirtti.

Çift, 2015 yılında evlendikten sonra uzun yıllar boyunca çocuk sahibi olabilmek için tüp bebek tedavileri denemiş ancak olumsuz sonuçlar almıştı. Yıllar süren mücadelenin ardından taşıyıcı anne yöntemiyle kızları Raddix'e (Aralık 2019) ve oğulları Cardinal'a (Mart 2024) kavuştular. Us Weekly ve People gibi mecralarda bu süreç "bir aile kurabilme mucizesi" olarak tanımlandı. Aileye katılan üçüncü bebekle ilgili olarak Madden'ın paylaşımından başka bir bilgi kaynağı olmasa da Cameron Diaz'ın yapacağı paylaşımlar merak ediliyor.

Kaynaklar:

goop Official - Gwyneth Paltrow x Cameron Diaz: Honoring Your Instincts

Şuradan alındı: https://goop.com/the-goop-podcast/gwyneth-paltrow-x-cameron-diaz-honoring-your-instincts/. Us Weekly - "Cameron Diaz Feels Daughter Raddix Is 'Truly a Miracle' After Using Surrogate" Şuradan alındı: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/news/cameron-diaz-feels-daughter-raddix-is-truly-a-miracle/