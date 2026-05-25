Toplumsal travmadan kolektif şifaya: Birlik zamanı

Son yıllarda insanların içinde tarif edilmesi zor bir yorgunluk var. Sadece fiziksel değil… Daha derin bir yorgunluk bu. Sanki ruhlarımız uzun zamandır görünmeyen bir yük taşıyor gibi. Bir haber görüyoruz içimiz sıkılıyor, bir olay duyuyoruz kalbimiz daralıyor, tanımadığımız insanların acısı bile içimizde bir yere dokunuyor. Çünkü artık sadece bireysel değil, toplumsal olarak da yorulmuş durumdayız. Belki de uzun zamandır ilk kez bu kadar net hissediyoruz: Hiçbirimiz birbirimizden gerçekten ayrı değiliz.

Bir yerde yaşanan korku başka bir yerde kaygıya dönüşüyor. Bir insanın çaresizliği başka bir insanın içinde güvensizlik yaratıyor. Sürekli kriz, sürekli kayıp, sürekli belirsizlik hâli insanın sinir sistemini yoruyor. Ve fark etmeden hepimiz biraz daha savunmada yaşamaya başlıyoruz. Daha gergin, daha tahammülsüz, daha kırılgan oluyoruz.

Aslında buna sadece “stres” demek yetmiyor. Çünkü bazı dönemler vardır; toplum olarak aynı anda yoruluruz. Aynı anda korkarız. Aynı anda umudu kaybeder gibi oluruz. İşte buna toplumsal travma deniyor. Ve bence son yıllarda tam olarak böyle bir dönemin içinden geçiyoruz. Ama burada çok önemli bir şey var. Travma sadece acının kendisi değildir. Travma, insanın kendini yalnız hissettiği yerde derinleşir.

Belki de bu yüzden bugün birçok insanın en büyük ihtiyacı gerçekten duyulmak. Birinin gelip bütün sorunları çözmesi değil… “Ben de hissediyorum” demesi. Çünkü insan bazen yalnız olmadığını hissettiği anda bile biraz iyileşmeye başlıyor.

Eskiden insanlar daha çok kendi hayatına kapanıyordu. Şimdi ise bir başkasının yaşadığı acı bile içimize dokunuyor. Bu aslında kötü bir şey değil. Bu, insanlığın hâlâ hissedebildiğini gösteriyor. Ve bence kolektif şifa tam olarak burada başlıyor. Çünkü şifa sadece bireysel bir süreç değil. Birbirimize nasıl davrandığımızla da ilgili. Son yıllarda insanların en çok kaybettiği şeylerden biri güven oldu. Hayata güven, insana güven, geleceğe güven… Sürekli tetikte yaşamak zorunda hissetmek insanı içten içe yoruyor. Ve fark ettim ki insanlar artık mükemmel cümlelere değil, gerçek bağlara ihtiyaç duyuyor. Biraz anlayışa… Biraz yargısızlığa… Biraz gerçekten hissedilmeye…

Belki de bu yüzden son dönemlerde herkes “iyi hissetmek” istiyor ama tam olarak nasıl olacağını bilmiyor. Çünkü yıllardır hep güçlü olmaya çalıştık. Hep devam etmeye… Hep ayakta kalmaya… Ama insan ruhu bazen sadece durmak ister. Nefes almak ister. Yükünü biraz bırakmak ister. Bence artık tam da böyle bir dönemdeyiz. İnsanlar ilk kez şunu fark etmeye başlıyor: Tek başına iyileşmek çok zor. Çünkü insan ilişkide yaralanıyor ama yine ilişkide iyileşiyor.

Birbirimize söylediğimiz bir cümle, gösterdiğimiz küçücük bir anlayış, bir insanın hayatında sandığımızdan çok daha büyük bir etki yaratabiliyor. Çünkü bazen şifa büyük olaylarla değil, insanın kendini güvende hissettiği küçük anlarla başlıyor.

Bugün dünyada bu kadar çok insanın spiritüel arayış içinde olmasının sebebi de bence bu. İnsanlar artık sadece başarılı olmak istemiyor. İç huzuru istiyor. Aidiyet hissetmek istiyor. Gerçek bağ kurmak istiyor. Çünkü ruh uzun zamandır sadece performans göstererek yaşamaktan yoruldu.

Belki de artık yeni bir döneme geçiyoruz. Daha sert olmanın değil, daha bilinçli olmanın önemli olduğu bir döneme… Daha fazla savaşmanın değil, biraz daha birbirimizi anlamanın değerli olduğu bir döneme…

Çünkü insanlık uzun zamandır aynı yerden yara alıyor: Ayrılık hissinden.

Oysa belki de en büyük şifa, yeniden birlik hissini hatırlamakta saklı.

Birbirimizi rakip gibi değil, insan gibi görmeye başladığımızda… Birinin acısına gerçekten kalbimizi açabildiğimizde… Sürekli savunmada yaşamayı bıraktığımızda…

İşte o zaman sadece bireysel değil, kolektif olarak da iyileşmeye başlayacağız.

Ve belki de bu dönemin bize anlatmaya çalıştığı en önemli şey şu:

İnsan, insanın yükünü hafiflettiği yerde gerçekten dönüşüyor.