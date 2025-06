Huzurun anahtarı: Sakinlik

İnsan, bir yere varmak için ne kadar acele eder, sürat yaparsa, o kadar geç kalır, yetişemez. Hızlı olmanın işleri kolaylaştırdığı söylense de aslında durum tam tersidir. Hız insana panik yaptırır, panikse hata. Yapılan her hatada, işlere en baştan başlamaya neden olur. Bunun sonucunda da hem zamanımız boşa gider hem de verdiğimiz emekler. Oysa insan, işi ne olursa olsun sakinlikle yapmaya başladığı zaman, görecektir ki her şey tam da istediği gibi ilerleyecektir. Her şey olması gerektiği gibi olacaktır. Çünkü acele etmeyen, işini sakinlikle yapmaya devam eden insan, panik yapmaz, strese girmez ve hata yapma ihtimalini en aza indirmiş olur. Başarıya ancak sakinliğini koruyarak ilerleyenler ulaşmıştır ne de olsa.

Dünyaca ünlü telefon markası kurucusu Steve Jobs’un başarılı insanlar üzerine söylediği ilham veren bir sözü var; ‘Başarılı insanlarda her zaman olan iki şey vardır; gülümsemek ve sakinlik. Problemleri çözmek için gülümse, problemleri önlemek için sakin ol.’ Telaş içinde, hayatını süratle yaşayan insanların yüzlerine bakın, gülümsediklerini nerdeyse hiç görmezsiniz. Çünkü zihinlerinde sürekli bir düşünme hali olduğundan, yüzlerine de bu stres ve gerginlik halleri yansır.

Augustus döneminde yaşamış Romalı şair Publius Ovidius Naso, "Acele bir hayat hızla yok olur" der. Hayatlarımız, hep başkalarının hayallerini gerçekleştirmek uğruna heba ettiğimiz bir yer haline geldi ve bunu da ne yazık ki koşuşturma telaşından fark edemiyoruz. Kinsun’un Hayatı Sessize Alma Vakti isimli kitabında şöyle bir cümle geçer; ‘Her yere yetişmeye çalışırken hiçbir yere zamanında varamadık. En kötüsü de kendimize geç kaldık.’ Sizce de hayat, kendimize geç kalmak için, oldukça kısa değil mi?

Bırakın biraz beklesin işler. Bırakın yetişmesin. Gideceğiniz yere beş dakika geç kalın. Çünkü size kimse işleri zamanında bitirdiğiniz için ya da vaktinden önce vardığınız için ödül vermez. Bazen bir teşekkür bile edilmez. Yolculuklarınızda kestirme, kısa yolları bırakın. Çevrenizdeki güzelliklerin farkına vararak yürüyün. İçinizdeki cehennem ateşini söndürün. Yoksa gittiğiniz her yerde kül olmaya mahkûm kalırsınız. Kendinize zaman ayırın. Sessizlik seansları yapın kendi kendinize, telaş etmeyin. Kendinize bile telaş içinde gitmeyin. Ne diyor Özgür Bacaksız: "Yaşamak sakinlik ister". İyi, huzurlu ve mutlu olmanın anahtarı sakinlikte, bunu hiç unutmayın ve ne olursa olsun kendi hayalleriniz uğruna yaşayın.