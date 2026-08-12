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Trend: Oversize deri ceket

Zamansız şıklığı ve çabasız tarzı bir araya getiren oversize deri ceketler, kışın son soğuklarından baharın ilk günlerine kadar sezonun en güçlü stil yatırımı olarak öne çıkıyor.

Giriş: 12 Ağustos 2026, Çarşamba 12:33
Güncelleme: 12 Ağustos 2026, Çarşamba 12:33
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Mevsim geçişlerinin kurtarıcısı olan deri ceketler, bu sezon da karşımıza çıkıyor ancak oversize haliyle... Genellikle günlük stilde kullanılan oversize deri ceketleri ofis ve gece stilinize de dahil etmenin yollarını hazırladık! Katmanlı giyim trendine rahatlıkla uyarlanabilen bu parça sonbahar ve kış sezonunda oldukça işimize yarayacak! Maskülen yapısıyla oversize ceketler, doğru parçalarla eşleştirildiğinde günün her saatine uyum sağlayan esnek bir tarz sunuyor. İşte oversize deri ceketleri kombinlemenize yardımcı olacak önerilerimiz…

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Oversize deri ceket kombin rehberi

İster kapüşonlu sweatshirt ile günlük giyimde, ister kalın bir balıkçı yaka kazak üzerine giyilerek öğle yemeği randevusunda, isterse de sıcak havalarda askılı bluz ve hırka üzerine atılarak kullanılsın, oversize deri ceket, oversize blazer veya trençkotun yerine benzer şekilde şık bir etki yaratmak için kullanılabilecek harika bir katmanlama parçasıdır. Oversize deri ceketlerin maskülen havasını değiştirmek için birkaç aksesuar yeterlidir. Bir bere ve syumuşak bir atkı rahatlık katarken, gece şıklığı için büyük, ışıltılı küpeler veya bir clutch şıklığınızı artıracaktır.

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Oversize deri ceketler ofis stilinde nasıl kullanılır?

Yakalı ve omuz detayları belirgin, hafif parlak, timsah derisi görünümlü ceketleri geniş paçalı pantolon, kazak , ince deri kemer ve mokasen ayakkabılarla kombinleyerek hem giymesi kolay hem de zamansız bir görünüm elde edebilirsiniz.

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Oversize deri ceket ile akşam şıklığı nasıl yakalanır?

Oversize deri ceketlerin sert ve maskülen havası, transparan etekler, dantelli elbiseler veya uçuş uçuş kumaşlarla dengeleniyor. Yazlık bir mini elbise, babetler ve hafif bir örgü kazak, kalın, büyük beden pilot tarzı bir deri ceket ve güneş gözlüğüyle bir araya geldiğinde anında güçlü bir görünüme dönüşürken, dantelli bir mini elbise ve diz üstü çizmeler sıradan bir görünümü havalı bir tarza taşıyor. Kahverengi ve siyah tonlarında daha uzun ve bol kesimli modelleri tercih edin ve pastel renk paletiyle kombinleyerek her zaman beğenilecek bir formül kullanın.

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Sokak şıklığında oversize deri ceketler nasıl kombinlenir?

Pürüzsüz dokulu bir ceket; düz kesim kot pantolon, spor ayakkabı ve kaşmir bir bereyle tamamlandığında, gündelik işleri hallederken çabasız bir cool'luk elde etmeyi sağlıyor. Silüeti kısıtlamayan yumuşak yapısı ve çok yönlü kullanım imkanıyla oversize deri ceketler, geçici bir heves olmaktan çıkıp uzun yıllar gardıroplarda yerini koruyacak bir yatırıma dönüşüyor.

 

Referanslar

Laura Sandroni. "Leather Jacket, Yes, but Oversized: +15 Trendy Patterns That Make Every Outfit Cool". Şuradan alındı: https://www.voguearabia.com/article/leather-jacket-trendy-patterns (25.02.2026).

Chloe Street. "How to Style an Oversized Leather Jacket, According to a Street-Style Pro. Şuradan alındı: https://editorialist.com/fashion/how-style-an-oversized-jacket/ (05.08.2025).

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