Komik zeka soruları

Çocuklar için hem komik hem eğlenceli zeka soruları

Çocukların mantık yürütme becerilerini geliştirirken onları güldürmek ister misiniz? İşte çocukların bayılacağı, cevapları hem çok basit hem de çok komik olan o sorular:

Soru: Pazardan aldım bir tane, eve geldim bin tane. İçinde hiç çekirdek yok, ama herkes onu çok sever. Bu nedir?

Cevap: Simit (Üzerindeki susamlar yüzünden!)

Soru: Bir elmanın yarısı neye benzer?

Cevap: Diğer yarısına.

Soru: Kral tacını takınca ne olur?

Cevap: Kafası ağırır (Ya da saçları görünmez).

Soru: Dışı var içi yok, dayak yer suçu yok?

Cevap: Davul.

Soru: Kediler neden bilgisayar kullanmayı çok sever?

Cevap: Fareyle oynamak için!