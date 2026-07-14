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Çocuklu Hayat

Komik zeka soruları

Sizi hem çok düşündürecek hem de cevabını öğrendiğinizde "Nasıl düşünemedim!" diye kendinize kızdıracak, en komik zeka soruları listesini hazırladık. Bu içerikte hem çocukların hayal gücünü geliştirecek eğlenceli bilmeceleri hem de yetişkinlerin mantık sınırlarını zorlayan beyin yakan zeka soruları ve cevapları yer alıyor. Hazırsanız, beyin jimnastiği başlasın!

Giriş: 14 Temmuz 2026, Salı 14:37
Güncelleme: 14 Temmuz 2026, Salı 14:37
1

Çocuklar için hem komik hem eğlenceli zeka soruları

Çocukların mantık yürütme becerilerini geliştirirken onları güldürmek ister misiniz? İşte çocukların bayılacağı, cevapları hem çok basit hem de çok komik olan o sorular:

Soru: Pazardan aldım bir tane, eve geldim bin tane. İçinde hiç çekirdek yok, ama herkes onu çok sever. Bu nedir?

Cevap: Simit (Üzerindeki susamlar yüzünden!)

 

Soru: Bir elmanın yarısı neye benzer?

Cevap: Diğer yarısına.

 

Soru: Kral tacını takınca ne olur?

Cevap: Kafası ağırır (Ya da saçları görünmez).

 

Soru: Dışı var içi yok, dayak yer suçu yok?

Cevap: Davul.

 

Soru: Kediler neden bilgisayar kullanmayı çok sever?

Cevap: Fareyle oynamak için!

2

Yetişkinler için beyin yakan mantık soruları

Şimdi çıtayı biraz yükseltelim. İlk bakışta çok karmaşık görünen ama aslında tamamen dikkat ve kelime oyunlarına dayalı, yetişkinlerin beyin kıvrımlarını hareketlendirecek sorular:

 

Soru: Bir adam tamamen siyah giyinmiş. Siyah ayakkabılar, siyah pantolon, siyah ceket ve siyah maske... Sokak lambalarının hiçbiri yanmıyor ve adamın elinde fener yok. Karşıdan gelen siyah bir araba, farları kapalı olmasına rağmen adamı görüp çarpmamak için duruyor. Sürücü adamı nasıl gördü?

Cevap: Çünkü hava gündüzdü!

 

Soru: Bazı aylar 30 gün çeker, bazıları 31. Peki, kaç ayda 28 gün vardır?

Cevap: Tüm aylarda! (Hepsinde en az 28 gün mevcuttur.)

 

Soru: Bir elektrikli tren güneye doğru saatte 100 km hızla gidiyor. Rüzgar ise kuzeyden esiyor. Trenin dumanı hangi yöne doğru uçar?

Cevap: Elektrikli trenlerin dumanı olmaz!

 

Soru: Bir yarışta ikinciyi geçersen kaçıncı olursun?

Cevap: İkinci olursun (Birincinin arkasındasın hala).

3

Arkadaş ortamında sorulacak komik bilmeceler

Ortamı yumuşatmak ve hızlıca herkesi espri yarışına sokmak için bu kısa soruları hemen ezberleyin:

 

Soru: En temiz böcek hangisidir?

Cevap: Hamam böceği.

 

Soru: Hiç yürüyemeyen ama sürekli giden şey nedir?

Cevap: Akarsu.

 

Soru: Ters çevrilince büyüyen şey nedir?

Cevap: 6 rakamı (9 olur).

 

Soru: Türkiye'de yaşayan bir adamı neden Almanya'da gömemezler?

Cevap: Çünkü adam hala yaşıyor! (Yaşayan insanı neden gömsünler?)

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