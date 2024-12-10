Bir iyi oluş yolculuğu: Bibliyoterapi

Kendimi ne zaman bunalmış, sıkılmış, her şey üst üste geliyormuş gibi hissetsem soluğu hemen kitaplığımın önünde alıyorum ve rast gele bir kitabı alıp, okumaya başlıyorum. Kitabı daha önce okumuş ya da okumamış olmamla hiç ilgilenmiyorum. Tek bildiğim şey, kitaplarda bulduğum huzuru başka hiçbir şeyde bulamıyorum. Çok sevdiğim bir yazar olan Kinsun’un bir kitabında şöyle bir söz geçiyor; ‘Kimseden fayda yok, kitaplardan olduğu kadar’. Ne kadar da beni anlatan bir cümle. İnsanlardan gelecek faydalardan ümidi kestiğimden beri kitapların faydasını daha çok benimsemeye başladım. Bazı kitaplarımı ondan fazla kez okudum. Altını çizmediğim cümle bırakmadığım kitaplarımda var, zarar gelmesin diye ayrı sakladığım, beğendim cümlelerin altını çizmek yerine ayrı bir yere not ettiğim kitaplar var. Kitaplar beni en zorlu zamanlarımda iyileştiren en etkili ilaçlardan bile etkili oldular bana.

Psikoloji bilimine baktığımızda bunu karşılayan bir kavram var; bibliyoterapi. Köken olarak Yunanca ’da biblion (kitap) ve therapeo (terapi) kelimelerinin bir araya gelişiyle ortaya çıkan bibliyoterapi, kitap yoluyla şifa bulma manasına gelmekte ve birçok terapistin danışanlarına uyguladığı en etkili, bana göre kırmızı reçeteli ilaçlardan bile etkili bir yöntem. Çünkü kitaplar yalan söylemezler, sen onları atıp, yırtıp, yakmadığın sürece seni terk etmezler. Sen nereye gidersen git, seninle beraber gelirler. Döktüğün gözyaşlarını saklarlar. Rus edebiyatının önemli isimlerinden Maksim Gorki, kitapların iyi geldiği yönler hakkında çok güzel bir söz söylemiş; ‘Kitaplar kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek, yüreği ve aklı, dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır.’ Sanki günümüzde eksikliğini fazlasıyla hissettiğimiz konular hakkında ne yapmamız gerektiğini bize yıllar öncesinden söylemiş gibi bir söz.

Kitapların ruhunuza iyi geleceğine inanın. Boş zamanlarınızda değil, kitap okumak için kendinize boş zamanlar yaratın. Kitap okumayı kendinize görev edinin. Sevdiğiniz tarzı bulmak için farklı türlerde yazılmış, en çok okunan kitapları alın, okuyun. Pahalı geliyorsa şehrinizdeki kütüphaneye üye olun ve kitaplarınızı oradan bedava temin edin. Yeri geldiğinde elinize kalemi alın ve sizde bir şeyler yazın. Göreceksiniz kelimeler ruhunuza iyi gelecek. Okuduğunuz her sayfada, bitirdiğiniz her kitapta bir yaranızın iyileştiğini hissedeceksiniz ve kitapların dünyasında ki huzur ve mutluğa hayran kalacaksınız.