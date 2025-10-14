İspanya-Türkiye arasında Filistin için flamenko

İspanya-Türkiye arasında Filistin için flamenko
Hayatın Sesi
Giriş: 14 Ekim 2025 10:36 Güncelleme: 14 Ekim 2025 10:37
ABONE OL
Cansu İçli

Yıllar önce Cezayir asıllı Fransız yönetmen Tony Gatlif’in 2000 yapımı ‘Vengo’ adlı İspanyol film müzikalini izlerken gerek açılış sahnesinde hayatımda ilk kez karşılaştığım efsunlu Sufi Flamenko’dan gerekse La Caita’nın yanık sesiyle coşkuyla seslendirdiği Calle del Aire şarkısından ve ardından gelen Gritos de Guerra’nın capcanlı Arrinconamela performansından kelimenin tam anlamıyla mest olmuştum. Fakat o anlarda Endülüs’ün dar sokaklarında farklı kültürlerin ortak acı ve özlemlerinden beslenerek isyankar bir edayla yükselen bu tutkulu dansın bir gün Gazze için de yaşam sesi olacağını hiç aklımdan geçirmemiştim.


Aradan yıllar geçti ve İspanya’da doğup coğrafyaları özgürce aşarak dünyanın dört bir yanına dalga dalga yayılan flamenko ruhu, 9 Ekim akşamı İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘Rüzgar gibi Özgür Filistin için Tek Yürek’ isimli özel flamenko gösterisinde yeniden hayat buldu. Bu anlamlı etkinliği ilk duyuranlar arasında 1 Ekim’de Türkiye’deki İspanya Büyükelçiliği yer almıştı. Nitekim söz konusu yardım konseri, Sevilla Cristina Heeren Flamenko Sanatı Vakfı öncülüğünde Türkiye’deki İspanya Büyükelçiliği, Muğla Fahri Konsolosluğu ile Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlendi ve gelirleri Gazze’deki mağdurlara ulaştırılacak.


Ritmi bazen bir çığlık, bazen bir dua gibi yankılanan flamenko, nesiller boyu zulme karşı direnişin ve özgürlüğün evrensel sembolü olarak günümüzde de Filistin’in acısını adalet adına omuzluyor. İspanya ve Türkiye arasında Filistinliler için sanatın birleştirici gücüyle kurulan bu dayanışma köprüsü, iki ülkenin süregelen dostluğunu ve ortak insani değerlerini derinleştiriyor; Gazze halkına umut taşıyor, çocuklara yalnız olmadıklarını hatırlatıyor.


9 Ekim 2025’in bir başka güzelliği de İsrail ve Filistin arasında ilan edilen ateşkesti. Sanki flamenkonun barış için attığı adımlar, dünyanın kalbinde yankı uyandırmıştı. Sanatın ve barışın aynı gün buluşması, hayatım boyunca hatırlayacağım tarihin en güzel mucizelerinden biri. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in o gün söylediği sözler duygularımızın tercümanıydı: “Hepimiz bu anı çok uzun süre bekledik. Şimdi onu gerçekten anlamlı kılmalıyız.”


Dilerim bu ateşkes, yalnızca bir duraklama değil, insanlık onuruna yakışır kalıcı bir barış melodisinin ilk notası olur.



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.