Yeni yıla girerken önerilerim

Her gün bir takvim yaprağı gibi kayıp geçti. Yeni bir dönem kapıda... Gel, sadece takvimi değil, içindeki yükleri de geride bırakalım. Bu defa hedef yazmak değil; kendine yaklaşımını, enerjini, iç sesini ve sınırlarını yeniden tanımlamak olsun. Yeni başlangıçlar yaklaşırken her yerde benzer cümleler dolaşır: "Yeni hedefler koy, kararlar al, daha fazlası için hazır ol..." Ama içinden bir ses şöyle diyorsa yalnız değilsin: "Ben yoruldum... Daha fazlası değil, artık kendime iyi geleni seçmek istiyorum." İşte bu yazı, tam da o sesin için. Yeni bir sürece sadece planla değil, biraz da ruhunla adım atmak isteyenlere gelsin.

1- Bu zaman dilimi sana ne öğretti?

Yapılacaklar listenden önce şunu sor: "Beni ne dönüştürdü?" Bir kayıp mı, bir yalnızlık mı, bir cesaret mi? Bunları görmek; gerçekten kapanış yapabildiğini ve yeniliğe yer açabildiğini gösterir.

Aşağıdaki soruları dürüstçe yanıtla:

Bu yıl beni en çok neler zorladı?

En çok neyi öğrendim?

Hangi duyguyu sık sık bastırdım?

Hangi davranış beni tekrar tekrar yoruyor?

Bu liste sadece bilgi değil, hayatınla ilgili içsel bir harita çıkarır.

2- Hangi duygular içinde kaldı?

Bastırdığın ama dinlemediğin hangi hisler seninle yaşamaya devam ediyor? Üzerini örttüğün her duygu, yeni günde de seninle gelir. Hafif başlamak istiyorsan, yükünü değil hissini taşı.

3- Bırakmak ile vazgeçmek arasındaki ince çizgi Bırakmak çoğu zaman gündeme gelir: “Bu yılı bırakıyorum artık…” Ama bırakmak ile vazgeçmek farklı. Bırakmak: Bu his, bu döngü artık bana hizmet etmiyor. Vazgeçmek: Ben yeterince güçlü değilim. Yeni yıl öncesi yapman gereken bu ayrımı görmek: Kırgınlıkları bırak. Gücünü kaybetmek için vazgeçme. 4- Kendine şefkatle bakmayı seç Geçen süreçte kaç kez kendini destekledin? Kaç kez "hak ettim" dedin? Önündeki zamanın sana ne getirdiğinden çok, senin kendine neler sunduğun önemli. Şefkatli ol. En çok da kendine. 5- Bir niyet, bir cümle Dilek değil, içten kısacık ama etkili bir niyet; Kendime daha çok sarılmaya niyet ediyorum. Gücümü ispatlamak için değil, içimdeki huzur için var olmaya niyet ediyorum. 6- Küçük bir ritüel önerisi Bir kağıt al. Son zamanlarda seni en çok zorlayan duyguyu yaz. Altına da şu cümleyi ekle: Seni fark ettim. Artık seninle savaşmıyor, seni anlıyorum. Kâğıdı kalbine koy, 3 derin nefes al. Ve bırak gitsin. Unutma, yeni başlangıç dışarıdan değil içeriden başlar. Sen bu defa ilk kez kendin için bir şey yaparsan, zaten en büyük dönüşüm orada başlar. Yeni süreçte sadece başarı değil, iç huzurun da seninle olsun. Çünkü gerçekten hak ediyorsun. 2026 yılında herkese maddi manevi sonsuz bolluk bereket diliyorum.

Sevgiyle kalın... Yazı: Nuray Kılınçarslan