Güzel anılarınızı hafızamızda nasıl saklayabiliriz?

Yeni bir çalışma, uzun süreli hafıza oluşumu için boşta geçen sürelerin ve anı yaşamanın önemini ortaya koyuyor.

Güzel anılarınızı hafızamızda nasıl saklayabiliriz?
Sağlık
Giriş: 25 Nisan 2024 12:11 Güncelleme: 25 Nisan 2024 12:12
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Hafıza değerli bir kaynaktır. Ve uzun süreli hafıza daha da değerlidir. Deneyimlerimize ilişkin pek çok ayrıntıyı birkaç dakika ya da belki birkaç saatliğine hatırlarız. Ancak bu ayrıntıların büyük çoğunluğu bir hafta içinde kaybolur.


O halde son derece önemli bir soru, bir deneyimin uzun süreli belleğe işlenip işlenmediğini neyin belirlediğidir. Uzun süreli hafıza konsolidasyonu hakkında oldukça fazla şey biliyoruz. Örneğin; kırılgan anıların uyku sırasında uzun süreli depolamaya aktarıldığını biliyoruz. Uykunun bu kadar önemli olmasının nedenlerinden biri de budur - uyku eksikliği hafıza konsolidasyonunu ciddi şekilde sınırlar. Ancak hangi deneyimlerin uzun süreli anılara dönüşme ayrıcalığına sahip olduğuna dair bulmacanın önemli bir parçası yeni bir çalışmada ortaya çıkarıldı.


Hafıza yönetiminde rol oynayan en önemli beyin bölgelerinden biri hipokampustur. Hipokampüste fark edilmesi kolay bir aktivite olan “keskin dalga-dalgalanma”, hipokampüsteki tüm nöronların önemli bir kısmının, yaklaşık %15'inin neredeyse aynı anda ateşlendiği anlamına gelir. Bu keskin dalga-şok aktivitesi, anıların uzun süreli belleğe aktarıldığı uyku sırasında gerçekleşir.


Yeni bulgu, aynı ateşleme modelinin, anılar oluştuktan hemen sonra gün içinde de gerçekleştiğini gösteriyor. Dahası, hafıza oluşumu sırasındaki bu keskin dalga-kırılma olaylarının sıklığı ile hafızanın gece uzun süreli hafızaya aktarılma olasılığı arasında çok basit bir korelasyon vardır. Bir deneyimden sonra ne kadar çok keskin dalga kırılması yaşarsak, bu deneyimi hatırlama olasılığımız o kadar artar.


Güzel anılar biriktirebildiyseniz şanslısınız
Güzel anılar biriktirebildiyseniz şanslısınız

Beyin görüntülemeyle yakalanması oldukça kolay olan bu nispeten büyük ölçekli sinirsel olayın yaygınlığı, hangi deneyimlerimizin uzun süreli hafızamıza girdiğini belirlemeyi kolaylaştırıyor. Görünen o ki, hangi deneyimlerin hafızada yer edip hangilerinin sonsuza dek unutulacağını etkileyen ana faktör, deneyimin ardından deneğin çok az şey yaptığı boş bir dönemin gelip gelmediğidir.


Gün içindeki keskin dalga düşüşleri hatırlanan deneyim hala devam ederken gerçekleşmez. Deneyimden hemen sonraki boş bir dönemde meydana gelirler. Deneyimin ardından boş bir dönem yoksa, keskin dalga-dalgalanmaları için bir zaman aralığı yoktur ve sonuç olarak deneyimin uzun vadede hatırlanma ihtimali azalır.


Bu bulguların geniş kapsamlı sonuçları vardır. Akıllı telefonlar ve sosyal medya çağımızda boş zamanlar çok değerli bir metadır. Sosyal medya akışımızı kaydırmak için telefonlarımız elimizde olduğu sürece çok nadiren boşta kalırız ki bu da boşta kalmanın tam tersidir.


Sonuç olarak, bir deneyim ne kadar güçlü ya da anlamlı olursa olsun, hemen sonrasında daha az sayıda keskin dalga kırılması yaşanacak ve bu keskin dalga kırılmaları uyku sırasında tekrarlanamayacaktır. Bu da muhtemelen uzun süreli hafızaya kaydedilmeyecekleri anlamına gelir.


Buradan çıkan sonuç, başınıza gelen güzel bir şeyi unutmak istemiyorsanız, muhtemelen hemen ardından sosyal medyada paylaşmamanız gerektiğidir. Arkadaşlarınıza ya da sevdiklerinize sosyal medya üzerinden o anı ile ilgili video, fotoğraf göndermemelisiniz. Parkta bir banka oturup anı yaşamalısınız. Tembellik bir erdem olmayabilir, ancak hatırlanmaya değer şeylere dair uzun süreli anılara sahip olmak için gerekli bir adımdır.



Kaynak: Bence Nanay. "How to Hold On to Your Best Memories". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/psychology-tomorrow/202404/how-to-hold-on-to-your-best-memories. (24.04.2024).


Test:

Kısa süreli hafıza nasıl geliştirilir?

1. Kısa süreli bellek, sınırlı sayıda bilgiyi geçici olarak korumaya izin verir.
Doğru
Yanlış
2. Kısa süreli bellekte depolanan bilgiler unutulur ya da işlenerek uzun süreli belleğe yerleşir.
Doğru
Yanlış
3. Kısa süreli bellek, 15-30 saniye-1 dakika için bilgi depolar.
Doğru
Yanlış
4. Hangisi doğru?
Bir şifreyi, telefon numarasını akılda tutmak için uzun süreli belleği kullanırız.
Bir şifreyi, telefon numarasını akılda tutmak için kısa süreli belleği kullanırız.
5. Kısa süreli hafıza, ortalama 7 bilgiyi kaydedebilir. Bu sayı 2 azalıp artabilir.
Doğru
Yanlış
6. Hangisi doğru?
Bilgileri hatırlama yeteneği herkeste aynıdır.
Bilgileri hatırlama yeteneği kişiden kişiye değişir ve geliştirilebilir.
7. Bilgileri uzun süreli belleğe yerleştirmek, kısa süreli hafızayı kullanmayı gerektirir. Örneğin ders çalışan öğrenci, bilgileri önce kısa süreli bellekte depolar ve:
uzun süreli belleğe yerleştirebilmesi için, ödev yaparak veya özet çıkararak bunları kullanması gerekir.
ezberleyerek uzun süreli belleğe gönderir.
8. Kısa süreli belleği etkin kullanabilmek için odaklamak gerekir. Ortamdaki dikkat dağıtıcı nesneleri kaldırmak veya onlarla ilgilenmemek, konstantrasyonu artırır.
Doğru. Örneğin biraz önce okunan bilgiyi hatırlamaya çalışırken telefon bildirimlerine bakmak, bilgiyi almayı zorlaştırır.
Yanlış. Başka bir şeyle ilgilenmek, bilginin arka planda kaydedilmesini kolaylaştırır.
9. Hangisi doğru?
Bilgileri gruplandırmak hatırlamayı kolaylaştırmaz.
Gruplandırma yapmak, örneğin 10 rakamdan oluşan bir telefon numarasını iki rakamdan oluşan gruplara ayırmak, bilgiyi hatırlamayı kolaylaştırır.
10. İlişkilendirme, bilgileri kısa süreli bellekte depolamaya yardım eder. Meselâ önemli bir olayın tarihini, bir yakının doğumgünüyle ilişkilendirmek bilgiyi kısa süreli bellekte tutmayı kolaylaştırır.
Doğru
Yanlış
11. Sudoku çözmek, kitap okumak, satranç oynamak gibi zihin egzersizleri de kısa süreli belleği güçlendirir.
Doğru
Yanlış


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