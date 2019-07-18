Karşınızdaki kişiyi tanımanızı sağlayacak sorular...

Nasıl bir insanla karşı karşıya olduğunuzu anlamak her zaman kolay olmayabilir. Bu soruları sorarak karşınızdaki kişiyi daha iyi tanıyabilirsiniz.

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Karşınızdaki kişiyi tanımak için bu 9 soruyu sorun!

'İçinde öleceğiniz tarihin yazılı olduğu bir zarfı açar mıydınız?'

Bu soruya verilen cevap sayesinde bir insanın kader algısı ve hayata genel olarak bakış açısı konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

 

'Kendinizle arkadaş olur muydunuz?'

İnsanların bu soruya vereceği cevap özsaygıları, güçlü ve zayıf tarafları ve ne kadar ilginç bir insan oldukları hakkında size bilgi verir.

 

'Bir insanın kafasının üstünde bir ölçekle gezdiğinin düşünün, bu ölçek o insanın hangi özelliğinin seviyesini gösteriyor olsun isterdiniz?' (Toplumdaki yeri, mutluluk seviyesi ya da mal varlığı gibi)

Karşınızdaki kişinin bu soruya vereceği cevap onun değerlerini ve önceliklerini ortaya çıkaracaktır.

 

BİR İNSANI TANIMANIN EN İYİ YOLU

 

'Diğer insanlardan farklı yaptığınız şey nedir?'

İşte bu soru sayesinde bir insanın kendisine ne kadar saygı duyduğunu, mizah anlayışını ve ne kadar özgün bir kişiliğe sahip olduğunu anlyabilirsiniz.

 

'Eğer partneriniz onu istemeden aldattığınızı asla öğrenemeyecek olsa ona bu konudan bahseder miydiniz?'

Bu soruya verilen cevap, kişinin ahlak anlayışını ve başka insanlara nasıl davrandığını ortaya çıkarır.

 

'Bugünü daha önce 100 kez daha yaşadım hissine hiç kapıldınız mı?'

İnsanların bu soruya vereceği cevap aslında hayatlarını nasıl yaşadıklarının özeti nitelikte olacaktır. Aynı zamanda yaşadıkları hayat onlar için ne kadar anlamlı bunu da çözmüş olacaksınız.

 

KOLAY MI İNSANLARI TANIMAK, TANIYABİLMEK?

 

'Eğer kadınlar ve erkekler iki farklı gezegende yaşayacak olsaydı bu gezegenlerde neler yaşanırdı?'

Bu soruya alacağınız cevap, karşınızdaki kişinin basmakalıp düşüncelere mi sahip olduğunu yoksa mantıklı bir insan mı olduğunu öğrenmenizi sağlar.

 

'Aç bir çocuğa yemek yedirebilmek için bir suç işlemeniz gerekse bu sizi kötü bir insan yapar mı?'

Bu soruya verilen cevap ise yine kişinin ahlak anlayışını ve ailesine karşı tutumunu yansıtır.

 

'Eğer mutluluk para kazandırsaydı, sizin mesleğiniz ne olurdu?'

Bu soru sayesinde ise karşınızdaki kişinin hayallerini ve hayatta nelerden uzakta kaldığını düşündüğünü anlayabilirsiniz.

 

SİZDEN HOŞLANDIĞINI NASIL ANLARSINIZ?

 

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