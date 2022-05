Hafif ağırlıklarıkaldırmak

Hafif ağırlık kaldırmak, ağrıları yatıştırmaya yardımcı olabilir. Tekrarlayan hareketler kaslarınızı daha esnek ve güçlü hale getirir. Bu da daha hızlı rahatlamanıza yardımcı olur.

