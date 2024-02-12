Düşüncelerinizi görmezden gelin

Düşüncelerinizi görmezden gelin
Hayatın Sesi
Giriş: 12 Şubat 2024 14:27 Güncelleme: 12 Şubat 2024 14:32
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Jeff Foster

Bu yazı, Yazar & Konuşmacı Jeff Foster’ın IG sayfasından alınmıştır.



Bazen korku dolu düşüncelerinizi durduramazsınız.

Bu düşünceler size pes etmenizi, iyi olmadığınızı, denemeye cesaret ederseniz başarısız olacağınızı, hiçbir anlamı olmadığını, kırıldığınızı, sevgiye ve başarıya layık olmadığınızı söylerler.

Bu düşünceleri her zaman ortadan kaldıramazsınız.

(Ya da belki yapabilirsiniz, ancak yalnızca geçici olarak).


Sinir sisteminin görevi düşünceler üretmek, sizi güvende tutmak, konfor alanınızda ve bilinen dünyada, bildiğiniz dünyada, durağan ve öngörülebilir dünyada tutmaktır.

Bu düşüncelerin sonsuza kadar yok olmasını sağlayamazsınız.

Ama yapabileceğiniz şey, onları görmezden gelmektir.

Düşüncelerinizi görmezden gelebilirsiniz ve yine de cesurca harekete geçebilirsiniz.


Düşüncelerin orada olmasına izin verin, kalmalarına izin verin, onları kabul edin, onlara izin verin hatta onları sevin, ancak bunların yalnızca zihnin geçici izlenimleri ve fikirleri olduğunu bilin.


Ve düşünceler, farkındalığın uçsuz bucaksız gökyüzündeki bulutlardan başka bir şey değildir.


Ve düşünceler gerçek değildir ve düşünceler size zarar veremez, sizi durduramaz veya sizi tanımlayamaz.


Ve siz onlara güç verene kadar düşüncelerin sizin üzerinizde hiçbir gücü yoktur.


O yüzden korku dolu, kaygılı, utanca dayalı düşüncelerinizi bir kenara bırakın ve yine de harekete geçin.


O telefon görüşmesini yapın.

O projeyi başlatın.

Evet deyin. Hayır deyin.

Gerçeğinizi konuşun.

O randevuya gidin.

Romanınızın veya otobiyografinizin ilk satırını yazın.


Titreyip sarsılmanıza ve eve, annenizin ve babanızın yanına koşmak istemenize neden olsa bile, kendinizi dünyaya gösterin.


Düşüncelerinizin öfkelenmesine izin verin.

Uyarılar haykırsınlar.

Başarısız olacağınızı size söylemelerine izin verin.


Önemli değil.

Gerçekten öyle değil.

Ve korku dolu düşüncelerinizi her görmezden geldiğinizde ve bu şekilde bilinçli eylemlerde bulunduğunuzda; beyninize, düşüncelerinizin sizi kontrol etmediğini öğretirsiniz.

Gücünüzü geri alırsınız.

İyileşirsiniz. İşte bu, travmayı yeniden yazmaktır.

Gerçekte kim olduğunuzu hatırlarsınız.


Düşüncelerinizi görmezden gelin,

ve sonunda

onlar da sizi görmezden gelecekler.


Jeff Foster





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