Boşanma araştırmalarında ulaşılmak istenen en önemli hedef, uzun süreli bir ilişkide hangi çiftlerin birlikte kalacağını, hangilerinin yollarını ayıracağını önceden tahmin edebilecek bir formül bulmak. Yeni yayımlanan bir araştırma ise bu hedefe bir gün ulaşılabileceğine dair umut veriyor. Araştırmacı Molly Smith ve çalışma arkadaşları, 368 yeni evli çiftin 12 yıl boyunca izlendiği uzun soluklu bir araştırmanın verilerinden yararlandı. Çiftler, yıllık ya da yaklaşık yıllık aralıklarla toplam 10 kez değerlendirildi. Araştırmanın amacı, evli çiftlerin ilişki süreçlerini ve olası boşanma sonuçlarını açıklayan üç farklı yaklaşımı karşılaştırmaktı. Araştırmacılar, aşağıdaki üç teorik yaklaşımın hangisinin ilişkilerin geleceğini daha iyi açıklayacağını incelemeyi hedefledi.

1. Zayıf iletişim

Bu yaklaşıma göre, eşlerin ilişkilerini en yakından deneyimledikleri alan, gündelik kişilerarası etkileşimlerdir. Başka bir deyişle evliliğin başarısında iletişim belirleyici rol oynar. Yetersiz ya da yıkıcı iletişim, sorunları çözmekte başarısız olma ve bir ekip olarak hareket edememe, bu yaklaşıma göre ciddi bir ilişkinin sürdürülebilirliğini tehdit eden temel unsurlardır. Bu teori kulağa mantıklı gelse de Smith ve çalışma arkadaşlarının belirttiği üzere, yaklaşımı destekleyen yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor.

2. Bireysel kırılganlık

Yaklaşık 100 yıl öncesine dayanan araştırmalara atıfta bulunan uzmanlar, kişilik araştırmacılarının kalıcı bireysel özelliklerin (kişilik özelliklerinin) ilişki sonuçlarını bütünüyle öngörebileceğine inandıklarını belirtiyor. Bağlanma süreçlerini açıklayan nesne ilişkileri kuramına göre, erken çocukluk deneyimleri yetişkinlikte kurulacak ilişkilerin temelini oluşturan bir 'içsel çalışma modeli' meydana getiriyor. Çocukluk döneminde istismara, ihmale ya da kaotik bir aile ortamına maruz kalan kişilerin boşanma olasılığının daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Nevrotiklik kişilik özelliğinin yüksek düzeyde olması da bu kırılganlığı artırabiliyor. Bu özelliklere sahip kişiler strese karşı daha tepkisel, daha karamsar olabiliyor; partnerlerinin söylediklerini olumsuz yorumlamaya ve eleştirilere karşı daha hassas olmaya yatkınlık gösterebiliyor.

3. Sosyoekonomik yaklaşım

Bu yaklaşım, çiftin ya da bireyin özelliklerinden ziyade dış koşullara odaklanıyor. Maddi sıkıntılar, ekonomik istikrarsızlık ve stres, ilişkinin geleceğini etkileyen önemli faktörler arasında değerlendiriliyor. Yaşanılan çevrenin niteliğinin düşük olması da sınırlı kaynaklar ve güvenlik kaygıları nedeniyle bu sürece ek bir yük getirebiliyor.

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Üç farklı yaklaşım evliliğin geleceğini ne kadar öngörebiliyor?

12 yıllık araştırma süresince çiftlerle bireysel görüşmeler yapıldı. Ayrıca çiftlerden, kendilerinin belirlediği ve tartışmaya açık bir konu hakkında konuşmaları istendi. Bu sırada davranışsal gözlemler gerçekleştirildi. Çiftlerin ele aldığı konular arasında maddi meseleler, ev işleri, ailevi sorumluluklar ve çatışma anlarında iletişim kurma biçimleri yer aldı.

Araştırmacılar, davranışsal gözlem kayıtlarını olumlu ve olumsuz uyum sağlayıcı iletişim özelliklerine göre değerlendirdi. Olumlu iletişim kapsamında pozitif ruh hali, sıcaklık ve destek, fiziksel yakınlık, mizah, birlikte keyif alma, sevgi sözcükleri kullanma ve karşılıklı duyarlılık gibi davranışlar incelendi. Olumsuz iletişim değerlendirmesinde ise yıkıcı tepkiler, düşmanlık, aşağılama, inkar, öfkeyle baskı kurma, baskınlık kurma, sözlü saldırı, sorgulama ve olumsuz davranışları dışa vurma gibi unsurlar dikkate alındı. Üçüncü değerlendirme grubu ise etkili iletişimi ölçtü. Bu kapsamda çiftlerin sorunlara iyi çözümler üretip üretemediği incelendi.

Boşanma olasılığını etkileyen unsurları değerlendiren istatistiksel modelde ortaya çıkan en önemli bulgu, kadınların bireysel kırılganlıklarının boşanmayla en güçlü ilişkiye sahip faktör olmasıydı. Bu kırılganlıklar arasında olumsuz çocukluk deneyimleri, ebeveynlerin boşanmış olması, istismar geçmişi, olumsuz duygular ve sorunlu madde kullanımı yer alıyordu. Nitekim kadınların bireysel kırılganlıkları, boşanmaya kadar geçen süreyi anlamlı biçimde öngören tek faktör olarak belirlendi.

Araştırmacılar bu bulguyu yorumlarken birkaç olasılık üzerinde duruyor. Bunlardan biri, kadınların ilişki sorunlarına daha duyarlı olması ve olumsuz bir durum yaşandığında ilişkiyi bitirme kararını erkeklerden daha önce alabilmesi. Buna karşılık sosyal rol kuramı, kadınlardan ev işlerinin daha büyük bölümünü üstlenmelerinin ve ilişkideki duygusal yakınlığı sürdürmelerinin erkeklere kıyasla daha fazla beklendiğini öne sürüyor. Bireysel kırılganlıklar da boşanma olasılığını artırabiliyor. Araştırmacıların ifadesiyle, kırılgan kadınlar, ilişkiyi sonlandırma kararına yol açan bir memnuniyetsizlik eşiğine daha kolay ulaşabiliyor.

Ancak bu açıklamaların da sınırları var. Araştırmada kullanılan en başarılı tahmin modeli bile yalnızca yüzde 34 doğruluk oranına ulaşabildi. Bazen çiftler yalnızca yollarını ayırmaya karar veriyor. Araştırmacılara göre bu, kötü giden bir ilişki söz konusu olduğunda her zaman en olumsuz sonuç olmayabilir.

İlişkinizin geleceği nereye gidiyor?

Boşanma sonucu kesinlikle tahmin edilemese de araştırma, iyi iletişimin bireysel kırılganlıkları yüksek kadınlar açısından koruyucu bir etkisi olduğunu ortaya koydu. Çiftler arasında iletişim güçlü olduğunda, bu durum kadınların bireysel kırılganlıklarından kaynaklanan riski etkisiz hale getirebiliyor. Kendi ilişkinize baktığınızda, araştırmanın bulguları yalnızca iletişim stratejilerine odaklanmak yerine ilişkinizi tehdit edebilecek dış etkenleri de değerlendirmeniz gerektiğine işaret ediyor.

Birbiriyle iyi anlaşıyor gibi görünen çiftler bile kadının dış etkenlerden kaynaklanan kırılganlıklarının zamanla ağır bir yüke dönüşmesi durumunda zorlu bir süreçle karşı karşıya kalabiliyor. Araştırma bulguları, bir evliliğin ya da uzun süreli başka bir ilişkinin içinde neler yaşandığını dışarıdan anlamanın ne kadar zor olabileceğini de gösteriyor. Uzmanların kullandığı yöntemlere rağmen kimin boşanacağını tahmin etme başarısı oldukça düşük kaldı.

Araştırmacılar ayrıca yeni evli çiftlerin yaşamlarında yaşananların, ilişkinin ilerleyen yıllarında karşılaşılan durumlarla çok farklı olabileceğine dikkat çekiyor. Örneğin; maddi sıkıntılar gibi stres kaynakları zaman içinde ortaya çıkarak başlangıçta oldukça iyi görünen bir ilişkiyi yıpratabiliyor.

Kaynak: Susan Krauss Whitbourne. "Who Stays, and Who Goes, in New Research on Relationships". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/fulfillment-at-any-age/202611/who-stays-and-who-goes-in-new-research-on-relationships.

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