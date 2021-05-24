Sofranızı şenlendirecek salata tarifleri

Yedikule marullu barbunya fasulyesi salatası

Tek başına öğün olarak tüketebileceğiniz sağlıklı ve leziz barbunya fasulyesi salatası... Barbunya fasulyesine ön pişirmeyi yaptıktan sonra dilediğiniz yeşillikleri ekleyebilirsiniz. Yedikule marullu barbunya fasulyesi salatası tarifi için tıklayın!

Sakız enginar salatası

Sakız enginarların dış yapraklarını zeytinyağlı dolmasında kullandıktan sonra iç çanaklarıyla yapılan sağlıklı ve leziz salata… Sakız enginar salatası tarifi için tıklayın!

Mercimekli pancarlı körpe ıspanak salatası

Tek başına öğün olarak tüketebileceğiniz sağlıklı ve leziz salatayı tarifi: Mercimekli pancarlı körpe ıspanak salatası... Mercimekli pancarlı körpe ıspanak salatası nasıl yapılır?

Taze fasulye salatası

Çalı fasulye veya ayşe kadın fasulye ile yapabileceğiniz rengarenk görüntüsüyle iştah açıcı, lezzetli ve sağlıklı bir yaz salatası oluyor. Taze fasulye salatası tarifi için tıklayın!

Mor patates salatası

Ana vatanı Güney Amerika olan mor patates, demir, potasyum, folik asit, C vitamini, B kompleksi, lif içeriği yüksek ve antioksidan açısından da çok yararlı bir besin kaynağı. Cilt sağlığından, sindirim sistemimize ve kanserden korunmamıza kadar birçok faydası var. Türkiye'de de üretilmeye başlayan yerli mor patates lezzet olarak tatlı patatese benzediğinden kek, kurabiye, ekmek ve salatası gibi birçok yerde kullanabiliriz. Mor patates salatası tarifi...

Peynirli makarna salatası

Müjgan Yurtseven'den yaz sıcaklarında hafif bir öğün olarak tüketebileceğiniz leziz salata tarifi: Peynirli makarna salatası... Peynirli makarna salatası nasıl yapılır?

Zeytin salatası

Hatay lezzetlerinden, kahvaltı sofralarına çok yakışan salata: Zeytin salatası

Kuşkonmazlı hindi fümeli salata

Müjgan Yurtseven'den tek başına öğün olarak tüketebileceğiniz sağlıklı ve leziz salata… Kuşkonmazlı hindi fümeli salata tarifi...

Hatay kısırı

Kısırda kullanılan dövme biber ezmesi, Reyhanlı biberi olarak bilinen acı kırmızıbiberin yarı kurutularak kıyma makinesinden geçirilip dondurucuda saklanmış haliyle yapılıyor. Tadı damaklarda kalan lezzet: Hatay kısırı

Deniz börülcesi salatası

Müjgan Yurtseven, deniz börülcesine çok yakışan limon dilimleri, domates, sarımsak ve renkli biberlerle leziz bir yaz salatası tarifi verdi. Deniz börülcesi salatası tarifi için tıklayın!

Tabule

Lübnan mutfağına ait bol maydanozlu leziz bir salata çeşiti olan Tabule'nin (tabbouleh) bulgurunu su yerine zeytinyağı ve limon suyu ile ıslatarak hazırlıyoruz. Limon ve zeytinyağının aroması bulgura geçtiğinden lezzeti kat kat artıyor. Tabule nasıl yapılır?

Pikan cevizli kinoa salatası

Dondurucunuzda önceden haşlanmış kinoa varsa sadece 15 -20 dakikada salatanız hazır olacaktır. Pikan cevizli kinoa salatası tarifi için tıklayın!

Fesleğenli sakız kabağı salatası

Kabağı çiğ olarak sadece sebze soyucusu ile uzun şeritler halinde keserek hazırladığım salataya kavrulmuş ceviz, mozzarella, fesleğen ve özel sosu çok yakışıyor. Fesleğenli sakız kabağı salatası nasıl yapılır?

Taze patates salatası

Basit birkaç malzeme ile yapabileceğiniz, lezzet ve görsel olarak sofralara çok yakışan salatayı deneyin deriz. Taze patates salatası yapılışı...

Nektarinli semizotu salatası

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden tatlı ekşi uyumunu sevenler için leziz ve sağlıklı salata… Nektarinli semizotu salatası tarifi...

Coleslaw salatası

Hollanda mutfağına ait bir salata olan Coleslaw'ı Müjgan Yurtseven'in tarifiyle denemeye ne dersiniz? Coleslaw salatası nasıl yapılır?

Mor havuçlu kaleli peynirli salata

Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmeye en çok ihtiyacımız olan mevsim geçişlerinde bol bol taze sebze ve özellikle mor renklilerden bol bol yararlanmalıyız... Bu leziz ve sağlıklı salatayı hafif bir öğün olarak tüketebilirsiniz. Mor havuçlu kaleli peynirli salata tarifi için tıklayın!

Guacomelo

Et yemeklerinin yanına veya yemek öncesi atıştırmalık olarak kolaylıkla hazırlayabileceğiniz Guacomelo'yu ev yapımı çıtır tortillalar ile deneyin deriz. Guacamole nasıl yapılır?

Közlenmiş kapya biberli zahter salatası

Bu tarifi dağ kekiği olarak da adlandırılan zahterin tazesini bulamazsanız salamurasıyla da yapabilirsiniz. Közlenmiş kapya biberli zahter salatası tarifi...

Tahıllı meyveli kinoa salatası

Müjgan Yurtseven bu tarifi için "Tek başına bile öğün olarak tüketebileceğiniz leziz salatada haşlanmış tahıllar ve kinoa haricinde filizlendirdiğim yeşil mercimekleri kullandım" dedi. Tahıllı meyveli kinoa salatası tarifi...

Meyveli semizotu salatası

Vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir sebze olan semizotunu mevsimindeki meyvelerle tatlandırıp leziz salatalar elde edebilirsiniz. Meyveli semizotu salatası nasıl yapılır?

Maş fasulyeli salata

Bitkisel protein içeriği çok yüksek olan maş fasulyesi, aynı zamanda tok tutucu ve metabolizmayı çalıştırıcı özelliğinden dolayı uzmanlar tarafından diyet yapanlara ve sağlıklı beslenmeye özen gösterenlere tavsiye ediliyor. Maş fasulyeli salata tarifi için tıklayın!

Kuskus salatası

Geleneksel mutfak değerlerimizden kuskusla yapılan, canlandırıcı bir yaz salatası. Kuskus salatası tarifi...

Mor lahana salatası

Mor lahana, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde soğuk havalara karşı direnç sağlamamıza yardımcı oluyor. C ve K vitaminleri bakımından oldukça zengin olan bu lezzeti çoğunlukla salatalara garnitür olarak ekleriz.Bu kadar faydası olan mor lahanaya hakkını vererek tek başına nane yaprakları ve Arjantin turp ile hazırlamaya ne dersiniz? Mor lahana salatası nasıl yapılır?

Fıstıklı kuşkonmaz salatası

15-20 dakikada hazırlanan sağlıklı ve leziz salata evde favori lezzetlerden biri… Fıstıklı kuşkonmaz salatası nasıl yapılır?

Avokadolu peynirli atom salata

Müjgan Yurtseven, yaz sıcaklarında tek başına öğün olarak tüketebileceğiniz sağlıklı ve leziz salata tarifi verdi! Avokadolu peynirli atom salata tarifi...

Keçi peynirli greyfurtlu yeşil salata

Müjgan Yurtseven, tatlı ve ekşi meyvelerle yeşilliklerin buluştuğu canlandırıcı bir salata tarifi veriyor. Keçi peynirli greyfurtlu yeşil salata

Yumurta salatası

Doyurucu bir salata tarifi arıyorsanız geleneksel lezzetlerden biri olan yumurta salatasını tercih etmelisiniz. Yumurta salatası nasıl yapılır?

Peynirli susamlı kış salatası

Tek başına hafif bir öğün olarak tüketebileceğiniz lezzetli ve sağlıklı kış salatası... Peynirli susamlı kış salatası tarifi...

Fesleğen soslu kuşkonmaz salatası

Izgara et & tavuk yemeklerinin yanına çok yakışan fesleğen soslu domatesli salatasını deneyin deriz. Fesleğen soslu kuşkonmaz salatası tarifi...

Lor salatası

Kahvaltı sofralarınızda yer açmanız gereken harika bir tarif: Lor salatası nasıl yapılır?

Kumkuatlı sultani bezelye salatası tarifi

Müjgan Yurtseven'den kumkuatlı sultani bezelye salatası tarifi...