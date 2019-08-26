Nektarinli semizotu salatası

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden tatlı ekşi uyumunu sevenler için leziz ve sağlıklı salata…

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

1 demet semizotu

1 nektarin

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

50 gr eski kaşar veya mihaliç peyniri

1 çay bardağı kavrulmuş yer fıstığı

2 yemek kaşığı balzamik

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Semizotunun yapraklarını saplarından ayırarak yıkayıp kurulayın (saplarını atmayıp soğanla kavurarak ayrıca değerlendirebilirsiniz). Nektarini yıkayıp kuruladıktan sonra dilimlere ayırın. Tavaya 1 tatlı kaşığı sıvı yağı alarak orta ateşte ısınınca nektarin dilimlerini tek sıra halinde yerleştirerek her iki tarafını kızartın. Semiz otu yapraklarını servis kasesine alarak üzerlerine kızarmış nektarin ve ince dilimlenmiş peynirleri gelişigüzel yerleştirin. Yer fıstıklarını serpiştirip balzamik ve zeytinyağı ilavesiyle servis edin. Salatayı hazırladıktan sonra üzerini streç film ile kaplayıp buzdolabında 1 saat kadar bekletince daha da lezzetli oluyor.

Afiyetle sevgiyle kalın…