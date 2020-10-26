Tabule nasıl yapılır?

Lübnan mutfağından;

Lübnan mutfağına ait bol maydanozlu leziz bir salata çeşiti olan Tabule'nin (tabbouleh) bulgurunu su yerine zeytinyağı ve limon suyu ile ıslatarak hazırlıyorum. Limon ve zeytinyağının aroması bulgura geçtiğinden lezzeti kat kat artıyor.

Servis: 2 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik bardak ölçüsüyle;

1/2 bardak ince bulgur

1/2 bardak sızma zeytinyağı

1 büyük limonun suyu

2 demet maydanoz

4 sap taze soğan

3-4 sap taze nane

1 küçük salatalık

12-14 adet şeker domates

4 kornişon

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Üzerine;

Maydanoz veya mikro filizler

Limon dilimleri

Yapılışı:

*Zeytinyağı ve limon suyunu karıştırıp bulgura ekleyin, üzerini streç film ile kaplayarak bulgur zeytinyağlı karışımı çekene kadar kenarda bekletin.

*Maydanoz, taze soğan, taze nane, salatalık ve domatesleri yıkayıp tamamen kurutarak incecik doğrayın, kornişonları da incecik doğrayın. Doğranmış malzemeleri geniş bir kaba alıp bulgur, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Limon dilimleri, maydanoz yaprakları veya mikro filizlerle süsleyerek servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...