Közlenmiş kapya biberli zahter salatası

Geçen hafta gittiğimiz Hatay’dan aldığım taze zahterlerle hazırladım bu leziz salatayı. Dağ kekiği olarak da adlandırılan zahterin tazesini bulamazsanız salamurasıyla da yapabilirsiniz.

Malzemeler:

100 gr taze veya salamura zahter

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

Yarım limon kabuğu, rendelenmiş

1 diş sarımsak, ezilmiş

1 çay kaşığı tuz

3 adet közlenmiş kapya biber

7-8 adet ceviz içi

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yapılışı:

1) Taze zahter kullanacaksanız su dolu kapta 15 dakika kadar topraklarından arınması için bekletin. Bol suda yıkayıp sebze kurutucusundan geçirin (veya temiz mutfak havlusu üzerine alarak kurutun).

2) Zahterleri kabaca doğrayıp karıştırma kabına alın, zeytinyağının yarısını, limon suyu ve rendelenmiş kabuğu, sarımsak ve tuzu ilave ederek karıştırın.

3) Servis tabağına önce zahterli karışımı, üzerine incecik doğranmış kapya biberleri ve iri parçalara ayrılmış ceviz içlerini yerleştirin. Kalan zeytinyağı ve nar ekşisini ilave ederek servis yapana kadar buzdolabında bekletin.

Afiyetle sevgiyle kalın…