Toplumumuzun modayla takıntılı olmasına rağmen, kapsül gardırop hareketi hız kazanmaya devam ediyor. 'Kapsül gardırop' her zaman yalnızca 10-15 temel şey giyme fikrini ifade eder. Asıl ilginç olan ise bu fikri benimseyenlerin genelde dünyanın en iyi siyasetçileri ve girişimcileri olması. İşte bunun nedeni sekiz büyüleyici sebep.

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1. Daha az karar

İnsanlar tarafından uzun düşüncelerden sonra “karar verme” noktası her zaman başarılı olmayabiliyor. Her geçen gün önemli kararlar alan insanlar için, sabahları tek giysi seçmek bile, onları daha zihinsel alana ve gün boyunca daha iyi üretkenliğe bırakıyor.

ABD başkanı Barack Obama bu konu hakkında; “Görüyorsunuz, giydiğim takım elbiseler sadece gri ve mavi. Karar vermem gereken şeylerin sayısını düşürmeye çalışıyorum. Ne yiyeceğim veya ne giyeceğim konusunda düşünüp kararlar almak istemiyorum. Çünkü bunlar dışında çok daha önemli kararlar almak zorundayım.”

Mark Zuckerberg ise; “Sabahları alınmayan bir anlamsız karar bile gerçekten önemli şeyler üzerinde verilecek daha iyi kararlara yol açar” diyor.

2. Daha az zaman boşa gitti

Eşyalarımızın üzerimizde ne kadar yük taşıdığını hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Bu yükten kurtulduğumuz zaman yeni bir özgürlük ve fırsatları keşfederiz. Neredeyse beş yıl önce ortaya çıkan Proje 333'ü denedim - Üç aylık bir süre için yalnızca 33 giyim eşyası giymenin kişisel bir zorunluluğu. Proje basit, yaşamı değişime uğratan ve inanılmaz yararlı. Dolabımı sınırlamanın en büyük yararlarından biri olan hızla keşfediyordum: Zaman hediyesi. Sabahları hazırlamak daha kolay, daha hızlı ve daha verimli oldu.

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3. Daha az stres

New York’ta sanat direktörlüğü yapan Matilda Kahl; "Aynı kıyafetleri giymemin en büyük sebebi kazandığım zaman. Sabah ne giyeceğime karar vermek zorunda olmadığım için, günün devamında stresi çok daha az hissediyorum. Bu sayede ‘Bu çok mu resmi? Gideceğim yer için bu kıyafet çok mu fazla? Elbise çok mu kısa?’ gibi soruları sorma ihtiyacı duymuyorum. Ama şimdi ipek beyaz gömlek ve siyah pantolon dışında bir şey tercih etmiyorum" şeklinde açıklama yaptı.

4. Azalan enerji

21. yüzyılda başarılı filmleriyle adından söz ettiren İngiliz yönetmen Christopher Nolan da bu akıma uyanlardan. New York Times’ın haberine göre Nolan, çok uzun zaman önce her gün ne giyeceğini düşünmenin boşa harcanmış enerjiden ibaret olduğunu düşünmeye başlamış. Bu yüzden de kendisine imza niteliğinde birkaç kıyafet seçmiş. Seçtiklerinin arasında en çok giydiği; dar siyah pantolon, mavi gömlek ve ceket, altına da her gün giyebileceği rahat bir çift ayakkabı.

Christopher, buna 'boşa harcanmış enerji' anlamında önemli bir ayrım yapıyor. Ne kadar çok kıyafet, o kadar çok düzen demek. Kapsül gardırop fikri daha az çamaşır yıkamak demek değil ama daha düzenli olmanın ve çamaşır sorununa da büyük bir katkısı olduğu kesin.

5. Birlikte hissetmek

Dallas’ta yaşayan Denaye Barahona da, dolu gardırobunu minimal ve daha çok amaçlı hale getirenlerden. Bu değişimden önce gardırobunu bir cheesecake fabrika menüsüne benzeten Barahona, değişimden sonra ise birçok açıdan çok sakinleştiğini, boşalttığı gardırobundaki çoğu kıyafetin artık ona yakışmadığını ve bedenlerinin uymadığını fark ettiğini söylüyor. "Daha az seçeneğim var ama biliyorum ki bundan sonra yapacağım her seçim üzerimde muhteşem duracak. Artık asıl mesele daha güzel görünmek değil, daha iyi hissetmek."

6. İkonik

New York’ta yaşayan yazar Alice Gregory de geçen yıl bu akıma katılanlardan. Bu değişimin aslında çok ikonik olduğunu vurguluyor. Muhteşem görünmenin ucuz ve en kolay yolunun bu olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam ediyor; “Üniforma fikriyle seçebileceğimiz birkaç parça kıyafet özellikle açgözlü olmamızı engelliyor. Ayrıca insanı çok daha olgun hissettiriyor.” Her gün aynı kıyafeti giymeyi, romanlardaki karakterlere benzettiğine dikkat çeken Alice, “Resimli kitaplarda farketmiyoruz ama, hiçbir karakter hikaye bitene kadar kıyafetlerini değiştirmiyor. Kendinizi bir üniformaya alıştırmanızın demode bir şey olmadığını anlamamız gerek.” diyor.

7. Daha az masraf

Dolaplarımız, satın alınan kıyafetler ve ayakkabılarla doludur, ancak nadiren giyilir. Ortalama bir Amerikan ailesi yılda 1.700 dolar harcıyor. Bu çok fazla görünmeyebilir, bu ne kadar çok giysi satın almaya ihtiyacı dayalı değildir düşününceye kadar. 1930'da, ortalama bir Amerikalı kadın dokuz kıyafete sahipti. Bugün, bu rakam 30'dur - ayın her günü için bir tane.

Kapsüllü gardırop ile yaşamak veya ikonik bir üniforma oluşturmak, deneme yanılma kıyafet alışverişlerinden kaynaklanan atıkların ve masrafların çoğunu ortadan kaldırıyor; öğelerin alışverişinin yalnızca daha sonra dönmesi için boşa harcanmış zamanından bahsetmiyorum.

8. Daha fazla huzur

Geçtiğimiz aylarda Drew Barrymore yeni bir yaşam ve giysilerle olan ilişkisini vurgulayan bir yazı yazdı. "Yeni başlayanlar için ben neredeyse 40 yaşındayım ve yirmili kıyafetler artık anlam ifade etmiyor. Ve, iki bebeğin ardından, otuzlu kıyafetler artık uymuyor. Bir kıyafet karmaşasındayım ve bu bazen acı vericidir." Drew, bu duygulara karşı koymak için gardırobunu sınırlayarak ve yalnızca düşünceli öğeler satın alarak bir dolap diyetine girdi. Aylar sonra dolaba 'aklı başında ve mutlu' dedi. Giyinmek artık savaş değil. Ve moda anlayışı 'şimdi sakin ve daha huzurlu'.

Biz mülkümüzde boğulan bir toplumuz. İnsanlar özgürlük arıyor. Yeni çözümler arıyorlar. Kapsül dolap hareketinin büyümeye devam etmesine şaşmamak gerekmez.

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