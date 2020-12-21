Coleslaw salatası nasıl yapılır?

Hollanda mutfağına ait bir salata olan Coleslaw'ı Müjgan Yurtseven'in tarifiyle denemeye ne dersiniz?

Coleslaw salatası nasıl yapılır?
Yaşam
21 Aralık 2020 Pazartesi

Temel malzemesi lahana olan Coleslaw Hollanda mutfağına ait leziz bir salata. Lahana haricinde havuç, mevsim otları, kapari, mayonez ve sirke ilave edilerek çeşitlendiriliyor. Tavuk & et yemekleri, makarna ve pizza gibi birçok yemeğin yanına çok yakışan leziz salatayı yılbaşı sofralarınız için hazırlayabilirsiniz.


Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 40 dakika


Malzemeler:

  • 1 kg lahana

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 2 büyük boy havuç

  • 1 mor soğan, piyazlık doğranmış

  • 1 kereviz sapı, ince doğranmış

  • 3 - 4 sap kereviz yaprağı, ince doğranmış

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 6 yemek kaşığı yoğurt

  • 5 yemek kaşığı mayonez

  • 3 yemek kaşığı beyaz üzüm sirkesi

  • 3 yemek kaşığı kapari

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 8 - 9 dal dereotu, ince doğranmış





Yapılışı:

*Lahanayı yıkayıp incecik doğrayın, tuzu ekleyip yumuşayana kadar iyice ovalayın. Rendelenmiş havuç ile birlikte temiz bir tülbentin üzerine alın, uçlarından toparlayarak sularını iyice sıkın (altta kalan suyu çorbalarda değerlendirebilirsiniz).


*Suyu sıkılmış lahana ve havuçları geniş bir kaba aktarın, mor soğan, kereviz sapı ve yaprağı, toz şeker, yoğurt, mayonez, sirke, 2 yemek kaşığı kapari ve karabiberi ilave ederek karıştırın. Salatanın üzerini kapatarak buzdolabında bir gün dinlendirin. Ertesi gün dereotunu ekleyip karıştırın. Servis kâsesine alarak bir yemek kaşığı kapariyi üzerine serpiştirin.


Kısa bir not:

*Buzdolabında 3 - 4 gün bekletebilirsiniz. Hatta birkaç gün sonra lezzeti kat kat artıyor.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...




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