Sakız enginar salatası

Mevsiminde; sakız enginarların dış yapraklarını zeytinyağlı dolmasında kullandıktan sonra iç çanaklarıyla yaptığım sağlıklı ve leziz salata…

Servis: 3-4 kişilik

Hazırlama + pişirme süresi: 30 dakika

Sakız enginar salatası için malzemeler:

7 adet sakız enginar

1 çay bardağı tane bezelye

1 büyük limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu

1 küçük kapya biber

10 sap dereotu

1 çay bardağı çekirdekleri çıkarılmış zeytin

1 çay bardağı minik biberiye turşusu

10 adet kapari

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Sakız enginar salatası yapılışı:

Orta boy tencereye 2 litre kadar su alın, yarım limon suyunu sıkarak hazırda bekletin. Sakız enginarların dış yapraklarını ayıklayıp her birini dörde bölerek hemen limonlu suya alın (enginarların kararmamaları için). Tencereyi ocağa alarak ısıyı orta ateşe ayarlayın, su kaynamaya başlayınca yaklaşık 7-8 dakika haşlayın (enginarların haşlama süresinin 5. dakikasında bezelyeleri ekleyin). Haşlanan enginar ve bezelyeleri soğuk suya alarak tamamen soğuduklarında süzgeçe geçirin. Kapya biberi yıkayıp minik küpler halinde doğrayın, dereotunu da yıkayıp incecik doğrayın. Tüm malzemeleri karıştırıp servis tabağına geçirin.

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla evde kalın…