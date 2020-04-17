Servis: 3-4 kişilik
Hazırlama + pişirme süresi: 30 dakika
Sakız enginar salatası için malzemeler:
Sakız enginar salatası yapılışı:
Orta boy tencereye 2 litre kadar su alın, yarım limon suyunu sıkarak hazırda bekletin. Sakız enginarların dış yapraklarını ayıklayıp her birini dörde bölerek hemen limonlu suya alın (enginarların kararmamaları için). Tencereyi ocağa alarak ısıyı orta ateşe ayarlayın, su kaynamaya başlayınca yaklaşık 7-8 dakika haşlayın (enginarların haşlama süresinin 5. dakikasında bezelyeleri ekleyin). Haşlanan enginar ve bezelyeleri soğuk suya alarak tamamen soğuduklarında süzgeçe geçirin. Kapya biberi yıkayıp minik küpler halinde doğrayın, dereotunu da yıkayıp incecik doğrayın. Tüm malzemeleri karıştırıp servis tabağına geçirin.
Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla evde kalın…