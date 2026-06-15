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Kabaklı börek

Müjgan Yurtseven'in kabaklı börek tarifi, çıtır baklava yufkası ve yumuşacık iç harcıyla sofralara nefis bir lezzet katıyor.

Kabaklı börek
Giriş: 15 Haziran 2026, Pazartesi 08:52
Güncelleme: 15 Haziran 2026, Pazartesi 08:52

Tarif defterimden;

İçi yumuşacık, dışı çıtır olan baklava yufkalı ve karamelize soğanlı kabaklı nefis börek. İç harcına dilediğiniz peynir ve baharatları ekleyebilirsiniz.

Servis: 20 cm'lik fırın kabında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika

Malzemeler:

İç harcı için;

  • 1 büyük boy kuru soğan, piyazlık doğranmış
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 orta boy kabak, rendenin iri tarafı ile rendelenmiş
  • 6 - 7 adet kuru domates, minik doğranmış
  • 8 - 9 dal maydanoz, incecik doğranmış
  • 8 - 9 dal dereotu, incecik doğranmış
  • 1 tatlı kaşığı kuru reyhan
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 100 gr lor peyniri
  • 50 gr dil peyniri

——————————-

  • 8 adet baklava yufkası
  • 4 - 5 yemek kaşığı zeytinyağı

——————————

Üzerine;

  • 1 yumurta sarısı
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • Haşhaş tohumu

Yapılışı:

*Kuru soğan ve zeytinyağını tavaya alın, orta ateşte soğan karamelize olana kadar pişirin. Rendelenmiş kabak ve kuru domatesleri ekleyip kabak suyunu salıp çekene kadar açık ateşte pişirin. Maydanoz, dereotu, baharatlar ve tuzu ilave edip karıştırarak ocağı kapatın. Peynirleri ekleyip karıştırın.

*Fırın kabını 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile yağlayın.

*Yufkalardan birini tezgaha serin, üzerine fırça yardımıyla az miktarda zeytinyağı sürün, diğer yufkayı yağlanmış yufkanın üzerine kapatıp yine üzerine zeytinyağı sürün. Kabaklı iç harcın 1/4 ünü yufkanın üzerine serpiştirip gevşek rulo yaparak tepsiye yerleştirin (görseldeki gibi). Diğer yufkalarada aynı işlemi yapın (her bir rulo iki kat yufka olacak gibi).

*Tepsideki rulo yapılmış yufkaların üzerine yumurta sarısı & zeytinyağı karışımından sürün ve haşhaş tohumu serpiştirin.

*180 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 30 - 35 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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