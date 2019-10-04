Zeytin salatası

Hatay seyahatimizde her gittiğimiz yerde kahvaltı sofralarında ikram ettikleri tadına doyamadığımız kırma yeşil zeytinlerden alarak sizlerle paylaştığım leziz salatayı yaptım. Kahvaltı sofralarına çok yakışan salatayı deneyin derim.
Servis: 4-6 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Malzemeler:
Sos malzemeleri:
Yapılışı:
Zeytinlerin çekirdeklerini çıkartıp geniş bir kaba alın. Yeşillikleri ve taze soğanı yıkayıp kurulayarak incecik doğrayın. Kornişon, kapya biber ve domatesleri de yemeklik minik küpler halinde doğrayın. Zahter salamurası veya kekik, limon suyu, zeytinyağı ve nar ekşisini ekleyip tüm malzemeleri karıştırın. Servis yapana kadar kapağı kapalı kapta buzdolabında bekletin.
Afiyetle sevgiyle kalın…