Zeytin salatası

Müjgan Yurtseven'den kahvaltı sofralarınızı taçlandıracak zeytin salatası tarifi...

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Zeytin salatası
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Hatay seyahatimizde her gittiğimiz yerde kahvaltı sofralarında ikram ettikleri tadına doyamadığımız kırma yeşil zeytinlerden alarak sizlerle paylaştığım leziz salatayı yaptım. Kahvaltı sofralarına çok yakışan salatayı deneyin derim.

 

 

Servis: 4-6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

 

Malzemeler:

  • Yarım kg kırma yeşil zeytin
  • 7-8 sap maydanoz
  • 3-4 sap taze fesleğen
  • 3-4 sap taze nane
  • 3 sap taze soğan
  • 4 adet kornişon turşu
  • 1 adet közlenmiş kapya biber
  • 2 orta boy domates
  • 2 yemek kaşığı zahter salamurası veya 1 yemek kaşığı kurutulmuş kekik

 

Sos malzemeleri:

  • 1 küçük limonun suyu
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi

 

Yapılışı:

Zeytinlerin çekirdeklerini çıkartıp geniş bir kaba alın. Yeşillikleri ve taze soğanı yıkayıp kurulayarak incecik doğrayın. Kornişon, kapya biber ve domatesleri de yemeklik minik küpler halinde doğrayın. Zahter salamurası veya kekik, limon suyu, zeytinyağı ve nar ekşisini ekleyip tüm malzemeleri karıştırın. Servis yapana kadar kapağı kapalı kapta buzdolabında bekletin.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

 

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