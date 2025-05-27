Sağlıklı atıştırmalık;
Kahvaltılık veya ara öğün atıştırmalığı olarak kısa sürede hazırlayabileceğiniz rafine şekersiz muzlu, hurmalı chia puding...
Servis: 2 - 3 kişilik
Hazırlama süresi: 10 dakika
Malzemeler:
200 ml'lik bardak ölçüsüyle;
- 1 adet olgun muz, dilimlenmiş
- 1,5 bardak süt, oda ısısında
- Yarım bardak yoğurt, oda ısısında
- 1 yemek kaşığı hurma püresi
- 7 - 8 adet ceviz içi
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
- 1 tatlı kaşığı tarçın
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- Yarım bardak chia tohumu
Üzerlerine;
- Muz dilimleri
- 2 adet hurma, doğranmış
Yapılışı:
*Chia tohumu haricindeki tüm malzemeleri blendere aktarın. Püre haline gelene kadar blenderden geçirin.
*Püre haline getirdiğiniz karışımı derin bir kaseye aktarın, chia tohumunu ekleyip karıştırın. Kabın üzerini streç film ile kaplayarak en az 1 saat buzdolabında beklettikten sonra bardaklara pay ederek muz dilimleri ve doğranmış hurma ile servis edin.
Kısa notlar;
*Hurma püresi yerine 2 - 3 adet tane hurma kullanabilirsiniz.
*Chia puding hazırlandıktan sonra buzdolabında 2 - 3 gün saklanabilir.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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