Sağlıklı atıştırmalık;

Kahvaltılık veya ara öğün atıştırmalığı olarak kısa sürede hazırlayabileceğiniz rafine şekersiz muzlu, hurmalı chia puding...

Servis: 2 - 3 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

1 adet olgun muz, dilimlenmiş

1,5 bardak süt, oda ısısında

Yarım bardak yoğurt, oda ısısında

1 yemek kaşığı hurma püresi

7 - 8 adet ceviz içi

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 tatlı kaşığı tarçın

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Yarım bardak chia tohumu

Üzerlerine;

Muz dilimleri

2 adet hurma, doğranmış

Yapılışı:

*Chia tohumu haricindeki tüm malzemeleri blendere aktarın. Püre haline gelene kadar blenderden geçirin.

*Püre haline getirdiğiniz karışımı derin bir kaseye aktarın, chia tohumunu ekleyip karıştırın. Kabın üzerini streç film ile kaplayarak en az 1 saat buzdolabında beklettikten sonra bardaklara pay ederek muz dilimleri ve doğranmış hurma ile servis edin.

Kısa notlar;

*Hurma püresi yerine 2 - 3 adet tane hurma kullanabilirsiniz.

*Chia puding hazırlandıktan sonra buzdolabında 2 - 3 gün saklanabilir.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...