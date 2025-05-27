Muzlu hurmalı chia puding 

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden, kısa sürede hazırlayabileceğiniz rafine şekersiz muzlu, hurmalı chia puding...

Muzlu hurmalı chia puding 
Yaşam
Giriş: 27 Mayıs 2025 13:11 Güncelleme: 16 Haziran 2025 08:00
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Sağlıklı atıştırmalık;

Kahvaltılık veya ara öğün atıştırmalığı olarak kısa sürede hazırlayabileceğiniz rafine şekersiz muzlu, hurmalı chia puding...


Servis: 2 - 3 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika


Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 adet olgun muz, dilimlenmiş
  • 1,5 bardak süt, oda ısısında
  • Yarım bardak yoğurt, oda ısısında
  • 1 yemek kaşığı hurma püresi
  • 7 - 8 adet ceviz içi
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

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  • Yarım bardak chia tohumu

Üzerlerine;

  • Muz dilimleri
  • 2 adet hurma, doğranmış



Yapılışı:

*Chia tohumu haricindeki tüm malzemeleri blendere aktarın. Püre haline gelene kadar blenderden geçirin.


*Püre haline getirdiğiniz karışımı derin bir kaseye aktarın, chia tohumunu ekleyip karıştırın. Kabın üzerini streç film ile kaplayarak en az 1 saat buzdolabında beklettikten sonra bardaklara pay ederek muz dilimleri ve doğranmış hurma ile servis edin.


Kısa notlar;

*Hurma püresi yerine 2 - 3 adet tane hurma kullanabilirsiniz.

*Chia puding hazırlandıktan sonra buzdolabında 2 - 3 gün saklanabilir.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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