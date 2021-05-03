Yumurta salatası nasıl yapılır?

Servis: 2 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Yumurta salatası için malzemeler:
- 4 yumurta
- 200 gr karışık mikro yeşillikler
- 12 adet biberli yeşil zeytin
- 1 adet sarı dolmalık biber
- 2 yemek kaşığı kapari
- 1 çay kaşığı pul biber
- 4 dal taze kekik
- 1/2 limon suyu
- 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Yumurta salatası yapılışı:
*Yumurtaları haşlayın, soğuyunca ince dilimleyin.
*Servis tabağına mikro yeşillikleri yayın, zeytin ve biberi minik küpler halinde doğrayarak yeşilliklerin üzerine serpiştirin.
*Dilimlenmiş yumurtaları yeşilliklerin üzerine yerleştirin. Pul biber, kekik, limon suyu ve zeytinyağını karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
Facebook Yorumları