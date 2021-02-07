Peynirli susamlı kış salatası

Tek başına hafif bir öğün olarak tüketebileceğiniz lezzetli ve sağlıklı kış salatası... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Peynirli susamlı kış salatası
Yaşam
08 Şubat 2021 Pazartesi

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 7 - 8 yaprak marul

  • 1 mor havuç

  • 1 kurabiye turp

  • 1 japon turp

  • 1 havuç

  • 1 bardak doğranmış mor lahana

  • 4 - 5 sap taze nane veya fesleğen

  • 2 sap taze sarımsak

  • 150 gr sert beyaz peynir, dilimlenmiş

  • 2 yemek kaşığı susam

Sosu için;

  • 1 mandalina suyu

  • 1 limon suyu

  • 100 ml zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı hardal

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kurutulmuş fesleğen

  • 1 simit




Yapılışı:

*Salatalık tüm malzemeleri yıkayın. Havuç ve turpların kabuklarını soyarak rendenin iri tarafıyla rendeleyin. Bu arada dilerseniz turpların birazını salatanın üzerine serpiştirmek için ince doğrayın. Marulları da doğrayın.


*Susamları tavada kavurun (çok kısa sürede kavrulduğundan yanmamasına dikkat edin), ocağı kapatıp soğuyunca peynir dilimlerini kavrulmuş susamlara bulayın.


*Sos malzemelerini karıştırın. Simidi ince doğrayıp tost makinesinde veya yağsız tavada kızartın.


*Salata malzemelerini geniş bir kaba alın, sosun 3/4 ünü ilave ederek karıştırın. Salatayı servis tabağına geçirin, üzerine susamlı peynir dilimleri, kızarmış simitler ve doğranmış turpları yerleştirin. Taze sarımsak, nane veya fesleğenleri serpiştirin. Kalan sosu üzerine akıtıp bekletmeden servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...




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