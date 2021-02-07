Peynirli susamlı kış salatası

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

7 - 8 yaprak marul

1 mor havuç

1 kurabiye turp

1 japon turp

1 havuç

1 bardak doğranmış mor lahana

4 - 5 sap taze nane veya fesleğen

2 sap taze sarımsak

150 gr sert beyaz peynir, dilimlenmiş

2 yemek kaşığı susam

Sosu için;

1 mandalina suyu

1 limon suyu

100 ml zeytinyağı

1 çay kaşığı hardal

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kurutulmuş fesleğen

1 simit

Yapılışı:

*Salatalık tüm malzemeleri yıkayın. Havuç ve turpların kabuklarını soyarak rendenin iri tarafıyla rendeleyin. Bu arada dilerseniz turpların birazını salatanın üzerine serpiştirmek için ince doğrayın. Marulları da doğrayın.

*Susamları tavada kavurun (çok kısa sürede kavrulduğundan yanmamasına dikkat edin), ocağı kapatıp soğuyunca peynir dilimlerini kavrulmuş susamlara bulayın.

*Sos malzemelerini karıştırın. Simidi ince doğrayıp tost makinesinde veya yağsız tavada kızartın.

*Salata malzemelerini geniş bir kaba alın, sosun 3/4 ünü ilave ederek karıştırın. Salatayı servis tabağına geçirin, üzerine susamlı peynir dilimleri, kızarmış simitler ve doğranmış turpları yerleştirin. Taze sarımsak, nane veya fesleğenleri serpiştirin. Kalan sosu üzerine akıtıp bekletmeden servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...