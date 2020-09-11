Kuşkonmazlı hindi fümeli salata

Müjgan Yurtseven'den tek başına öğün olarak tüketebileceğiniz sağlıklı ve leziz salata…

Kuşkonmazlı hindi fümeli salata
Yaşam
11 Eylül 2020 Cuma

Servis: 2 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

  • 1/2 atom salata

  • 2 - 3 yemek kaşığı sirke

  • 1 bağ kuşkonmaz, 400 gr

  • 100 gr hindi füme

  • 1 yeşil elma

  • 100 gr tulum peyniri

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı balzamik veya nar ekşisi




Yapılışı:

*Atom salatayı sirke eklenmiş suda 20 dakika kadar beklettikten sonra durulayıp sebze kurutucusuyla veya temiz mutfak havlusu üzerinde sularından tamamen arındırın.

*Kuşkonmazları yıkayıp dipteki kalın bölümünden 3 cm kadar kesip atın (kalın bölüm sert olduğundan kullanmıyoruz). 3 - 4 cm uzunluğunda doğrayın, hindi fümeyi şeritler halinde doğrayın.

*Zeytinyağının 1 yemek kaşığını tavaya alın, açık ateşte yağ ısınınca hindi fümeyi ilave edin, kızarana kadar soteleyip kenara alın. Aynı tavaya kuşkonmazları tek sıra halinde yerleştirerek kızarana kadar soteleyin.

*Elmayı yıkayıp kabuğuyla dilediğiniz gibi doğrayın.

*Atom salatayı kabaca doğrayıp salata kâsesine alın. Üzerine elma, hindi füme, peynir ve kuşkonmazları yerleştirin. Zeytinyağı, balzamik veya nar ekşisini salatanın üzerine gezdirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…

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