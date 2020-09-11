Kuşkonmazlı hindi fümeli salata

Servis: 2 kişilik
Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler:
- 1/2 atom salata
- 2 - 3 yemek kaşığı sirke
- 1 bağ kuşkonmaz, 400 gr
- 100 gr hindi füme
- 1 yeşil elma
- 100 gr tulum peyniri
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı balzamik veya nar ekşisi
Yapılışı:
*Atom salatayı sirke eklenmiş suda 20 dakika kadar beklettikten sonra durulayıp sebze kurutucusuyla veya temiz mutfak havlusu üzerinde sularından tamamen arındırın.
*Kuşkonmazları yıkayıp dipteki kalın bölümünden 3 cm kadar kesip atın (kalın bölüm sert olduğundan kullanmıyoruz). 3 - 4 cm uzunluğunda doğrayın, hindi fümeyi şeritler halinde doğrayın.
*Zeytinyağının 1 yemek kaşığını tavaya alın, açık ateşte yağ ısınınca hindi fümeyi ilave edin, kızarana kadar soteleyip kenara alın. Aynı tavaya kuşkonmazları tek sıra halinde yerleştirerek kızarana kadar soteleyin.
*Elmayı yıkayıp kabuğuyla dilediğiniz gibi doğrayın.
*Atom salatayı kabaca doğrayıp salata kâsesine alın. Üzerine elma, hindi füme, peynir ve kuşkonmazları yerleştirin. Zeytinyağı, balzamik veya nar ekşisini salatanın üzerine gezdirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…
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