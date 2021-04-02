Lor salatası nasıl yapılır?

Servis: 4-6 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 300 gr lor
- 2 adet sivri biber
- 2 sap taze soğan
- 4-5 sap maydanoz
- 2-3 sap taze nane
- 2 orta boy domates
- 1 küçük kuru soğan
- 1 tatlı kaşığı kurutulmuş kekik
- 1 limon suyu
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
*Sivri biber, taze soğan, maydanoz ve naneyi yıkayıp kuruladıktan sonra incecik doğrayın.
*Domateslerin kabuklarını soyup içindeki çekirdeklerinden ayıklayın ve yemeklik minik küpler halinde doğrayın, kuru soğanı da yemeklik doğrayın.
*Tüm malzemeleri geniş bir kaba alıp karıştırarak servis tabağına aktarın.
Afiyetle sevgiyle kalın...
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