Bitkiler dekoratif bir oda hazırlamada yardımcı olacağı gibi sağlığınız için son derece yararlıdır. Bazılarının vücudu yatıştırıcı ve temizleyici etkileriyle bilinir ve uyku kalitenizi artırabilir. Daha iyi bir uyku için yatak odanızda bu 10 bitkiyi mutlaka bulundurmalısınız.

Yasemin

Yasemin hoş kokusunun yanı sıra pek çok duyularınızı da harekete geçirecektir. Yapılan bir araştırmaya göre yasemin kokusu, daha huzurlu bir uykuya geçiş yapmaya, kaygıların azalmasına ve zihinsel performansınızın gelişmesine büyük rol sağlıyor. Ayrıca yasemin pencerenizin önünde de muhteşem duracak bir bitkidir.

Areka Palmiyesi

Bu bitki havayı temizler, toksinleri ve karbondioksiti yok eder. Aynı zamanda bol miktarda nemi havaya bırakma özelliğini kullanarak, ısıtma sisteminizin havayı kuruttuğu kış aylarında özellikle kullanışlıdır.

Aloe Vera

İyileşme kabiliyetinin bulunduğu aloe vera, formaldehit gibi potansiyel olarak tehlikeli kimyasalların temizlenmesine yardımcı olan en etkili bitkidir. Genellikle diğer bitkilerin tam tersi, gece oksijen yayar. Aynı zamanda, bağışıklığınızı olumlu yönde etkileyen uçucu maddeleri de serbest bırakır.

İLİŞKİ Evlilikte rahat bir uykunun yolu: Feng Shui

DEKORASYON ÖNERİLERİ Bitkilerle sonbahar dekorasyonu

Lavanta

Muhtemelen, lavantanın kaygıyı ve stresi yok edici etkisi olduğunu fark etmişsinizdir. Peki küçük lavanta poşetlerini yastığınınız altına koymaya ne dersiniz? Lavantanın kokusu odanızın her yerini doldurur ve bebek gibi uyumanıza yardımcı olur. Ayrıca yapılan araştırmalar lavantanın bebeklerde ağlamayı azalttığı, bebek ve annenin daha iyi uyumasına yardımcı olabileceğini gösterdi.

Yelken çiçeği

Bu bitkiyi yatak odasına getirdiğinizde daha huzurlu bir gece uykusu için yardımcı olacak. Tek dikkat etmeniz gereken şey bu bitkiyi doğrudan güneşten uzak tutmanız gerekebilir. Çünkü bu bitkinin solmasına neden olabilir. Ayrıca, toprağı eşit şekilde nemlendirdiğinizden emin olun.

Kurdele çiçeği

Kurdele bitkisi, toksinleri havadan temizleyen ve güzel bir uyku uyumanıza yardımcı olan bir diğer bitkidir. Ayrıca, bu bitki odanızda oluşan kötü kokuları da arındırır. 24 saat içinde neredeyse bütün karbonmonoksiti emerek yok eder.

Benjamin

Benjamina, 1 numaralı hava temizleyen bitkidir. Havadaki benzen, amonyak, toluen ve diğer zararlı yabancı maddelerin % 70'den fazlasını ortadan kaldırır. Tüm bu bileşikleri işleyerek aynı zamanda mevcut mikropların yarısını yok eder. Hem uykunuzun kalitesini artıracak hem de yatak odasında gerçekten iyi görünecektir.

DEKORASYON ÖNERİLERİ Vazo çiçeklerinin uzun süre dayanması için...

DEKORASYON ÖNERİLERİ Balkonlar çiçek açsın

Paşa Kılıcı

Bu bitki solunum ve bağışıklık sisteminiz için iyidir. Baş ağrısı ve yüksek tansiyonun azalmasına yardımcı olur. Aloe vera gibi oksijen üretir ve geceleri havadan karbondioksit çıkarır. Uykunuz yatak odanızdaki pasaşa kılcı sayesinde daha rahat olacaktır.

Aşk Merdiveni

Aşk merdiveni uçucu yağlar, flavonoidler ve diğer maddeler açısından zengindir. Bu nedenle, bu çiçek sinir sisteminiz için mükemmel bir düzenleyici olacak ve stresle baş etmenize yardımcı olacak.

Gardenya

Hem muhteşem görünen hem de güzel kokan bir bitki istiyorsanız gardenya tam size göre. Ama bir avantajı da var: Stresi azaltarak daha iyi bir uyku uyumanıza da yardımcı oluyor. Gardenyanın doğal bir yatıştırıcı bir etkisi var.

Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar Canlı bitkilerden aksesuarlar