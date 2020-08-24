Peynirli makarna salatası nasıl yapılır?

Servis: 3 - 4 kişilik
Pişirme Süresi: 10 dakika
Hazırlama süresi: 30 dakika
Malzemeler:
- 250 gr burgu (fusilli) makarna
- 2 lt su + 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1/2 kırmızı dolmalık biber
- 1/2 sarı dolmalık biber
- 3 sivri biber
- 3 - 4 sap taze soğan
- 8 - 9 sap maydanoz
- 3 kornişon turşu
- 7 - 8 adet kurutulmuş domates
- 1 çay bardağı siyah zeytin, çekirdekleri çıkarılmış
- 1 limon suyu ve rendelenmiş kabuğu
- 1 tatlı kaşığı kurutulmuş fesleğen
- 1 çay kaşığı sarımsak tozu
- 1 çay kaşığı tane karabiber, havanda iri taneler halinde dövülmüş
- 20 adet minik top mozarella
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
*2 litre suyu derin bir tencerede kaynatın, tuz ve makarnaları ilave edip 10 dakika pişirin. Pişen makarnayı süzgeçten geçirip tekrar tencereye alın, sıcakken üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağını akıtıp karıştırın.
*Makarna tamamen soğuyana kadar bu arada biberler, taze soğan ve maydanozu yıkayıp doğrayın. Kornişon ve kurutulmuş domatesleri de doğrayıp tüm malzemeleri soğumuş makarnaya ilave ederek karıştırın, üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirerek servis edin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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