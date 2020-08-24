Peynirli makarna salatası nasıl yapılır?

Servis: 3 - 4 kişilik

Pişirme Süresi: 10 dakika

Hazırlama süresi: 30 dakika

Malzemeler:

250 gr burgu (fusilli) makarna

2 lt su + 1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 kırmızı dolmalık biber

1/2 sarı dolmalık biber

3 sivri biber

3 - 4 sap taze soğan

8 - 9 sap maydanoz

3 kornişon turşu

7 - 8 adet kurutulmuş domates

1 çay bardağı siyah zeytin, çekirdekleri çıkarılmış

1 limon suyu ve rendelenmiş kabuğu

1 tatlı kaşığı kurutulmuş fesleğen

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı tane karabiber, havanda iri taneler halinde dövülmüş

20 adet minik top mozarella

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

*2 litre suyu derin bir tencerede kaynatın, tuz ve makarnaları ilave edip 10 dakika pişirin. Pişen makarnayı süzgeçten geçirip tekrar tencereye alın, sıcakken üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağını akıtıp karıştırın.

*Makarna tamamen soğuyana kadar bu arada biberler, taze soğan ve maydanozu yıkayıp doğrayın. Kornişon ve kurutulmuş domatesleri de doğrayıp tüm malzemeleri soğumuş makarnaya ilave ederek karıştırın, üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirerek servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...