Kuskus salatası

Geleneksel mutfak değerlerimizden kuskusla yapılan, canlandırıcı bir yaz salatası.

Kuskus salatası tarifine geçmeden önce kısa bir bilgi vermek istiyorum:

Bulgur, yumurta, su veya süt ve un ile yapılan geleneksel hamur işlerimizden biridir. Geniş bakır leğenlere bulgur konulur, yumurta, tuz, un, su veya süt eklenerek avuç içiyle saatlerce ovalanır. Neredeyse her bulgur tanesi yumurtalı un ile kaplanır.

Yıllar evvel büyük teyzelerimin nasıl emek vererek kuskus hazırladıklarını defalarca gözlemlemiştim. Bugünlerde yapan sayısı azalsa da her yıl küçük bir torba ailemin büyükleri bana gönderirler.

Aşağıdaki sağlıklı ve leziz salatada kullandığım kuskus da onlardan biri…

Servis:

4 kişilik

Hazırlama süresi:

35-40 dakika

Malzemeler:

2 l su

1 su bardağı kuskus

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı zeytinyağı

1 limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

3 sap taze soğan

7-8 sap maydanoz

2-3 sap fesleğen

2-3 sap reyhan

3-4 sap dereotu

3 adet Çengelköy salatalık

4 kornişon

2 adet kapya biber

200 gr çeri veya şeker domates

Yapılışı:

1) Tencereye 2 litre su alarak kaynatın. 1 tatlı kaşığı tuz ve kuskusları ilave ederek 7-8 dakika haşlayın. Haşlanan kuskusları süzgeçte süzdürün.

2) Kuskuslar sıcakken geniş bir kaba alarak üzerine zeytinyağı, limon suyu ve rendelenmiş kabukları ve toz biberi ilave edip karıştırın, soğuması için kenarda bekletin.

3) Yeşillikleri yıkayıp kuruladıktan sonra incecik doğrayın.

4) Domatesleri yıkayıp kurulayarak her birini ikiye kesin.

5) Tüm malzemeleri harmanlayıp servis kasesine aktarın.

Afiyetle sevgiyle kalın…