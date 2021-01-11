Hatay kısırı

Hatay usulü kısır nasıl yapılır? Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden Hatay kısırı tarifi...

Hatay kısırı
Yaşam
11 Ocak 2021 Pazartesi

Hatay mutfağından;

Geçen yıllarda Slow Food üyeleri olarak pamuk hasatı için dostlarımızın davetiyle gittiğimiz Hatay'da yörenin nefis yemeklerini tatma şansımız olmuştu. Aşağıda tarifini verdiğim kısırı da sevgili arkadaşım Şebnem uçağımıza saatler kala Hatay kısırı yedirmeden göndermem sizi diyerek bizim için hazırlamıştı.


Tadı hala damağımda olan kısırda kullanılan dövme biber ezmesi, Reyhanlı biberi olarak bilinen acı kırmızıbiberin yarı kurutularak kıyma makinesinden geçirilip dondurucuda saklanmış haliyle yapılıyor. Elinizde biber ezmesi yoksa yerine yöresel biber salçası kullanabilirsiniz. Aslında her bir yöremizin lezzetlerinin tam tadına varabilmek için o bölgenin ürünlerini kullanmamız gerekiyor.


Arkadaşımdan öğrendiğim kısırın tarifini kendi yorumumla yaptığım haliyle paylaşıyorum sizlerle...


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 40 dakika


Malzemeler:

200 ml’lik klasik su bardağı ölçüsüyle;

  • 2 bardak ince bulgur

  • 2 yemek kaşığı Hatay biber ezmesi veya 2 yemek kaşığı yöresel biber salçası

  • 1,5 bardak sıcak su

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 yemek kaşığı yöresel domates salçası

  • 1,5 demet maydanoz

  • 14 sap taze soğan

  • 4 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 1/2 bardak sızma zeytinyağı

Servis esnasında;

Marul yaprakları, yıkanmış






Yapılışı:

*İnce bulguru yoğuracağınız kaba alın, biber ezmesi veya biber salçasını ve sıcak suyu ekleyip üzerini temiz bir mutfak bezi ile örterek 15 dakika kadar ıslatın (bu sürede bulgur sıcak suyu çekerek yumuşamaya başlıyor).


*Bu arada maydanoz ve taze soğanları yıkayıp iyice kuruladıktan sonra incecik doğrayın.


*Islanan bulgura domates salçasını ekleyip elinizle yaklaşık 15 dakika çiğ köfte yoğurur gibi ara sıra elinizi su ile ıslatarak iyice yoğurun.


*Nar ekşisi, zeytinyağı, kimyon, tuz, doğranmış maydanoz ve taze soğanın yarısını bulgurlu karışıma ekleyip elinizle karıştırın. Kısırı servis tabağına alarak üzerine kalan maydanoz ve taze soğanları serpiştirin, yanında marul yapraklarıyla servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...

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