Mor havuçlu kaleli peynirli salata

Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmeye en çok ihtiyacımız olan mevsim geçişlerinde bol bol taze sebze ve özellikle mor renklilerden bol bol yararlanmalıyız... Aşağıda tarifini verdiğim leziz salatayı hafif bir öğün olarak tüketebilirsiniz.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

1 bağ mor kale

1/2 marulun yaprakları

1 sap taze soğan

1 sap taze sarımsak

7-8 sap dereotu

1 büyük boy mor havuç

1 çay bardağı badem

150 gr tulum peyniri

1 limon suyu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

*Yeşillikleri bol suda yıkayarak süzdürün, mutfak havlusuyla iyice kurutun veya sebze kurutucusu varsa onu kullanın.

*Mor kale ve marul yapraklarını kabaca doğrayıp salata kasesine alın, soğan ve sarımsağı incecik doğrayın. Mor havucu sebze soyucusuyla şeritler halinde doğrayıp salataya ekleyin, üzerine badem ve peynirleri serpiştirin.

*Limon, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.

Afiyetle sevgiyle kalın...