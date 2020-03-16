Kumkuatlı sultani bezelye salatası

Mevsiminde;
İlkbaharın gelmesiyle birlikte bahar ve yaz sebzeleri yavaş yavaş tezgahlara çıkmaya başladı. Bebek enginarlar, taze otlar ve bezelyenin tanelenmemiş hali olan sultani bezelye ve diğerleri…
Sultani bezelye o kadar narin ki, kısa sürede piştiğinden o yemyeşil rengini de kaybetmesine izin vermeden hazırlarım daima, geçen yıl taze otlu sotesini paylaşmıştım sizlerle…
Bu defa kumkuat ve rendelenmiş portakal kabuğunun çok yakıştığı salatasını hazırladım. Mevsimi bitmeden narenciye aromalı salatasını deneyin derim.
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Malzemeler:
Sos malzemeleri:
Yapılışı:
*Sultani bezelyeleri ayıklayıp yıkayarak süzdürün. Tencereye yaklaşık 2 litre su alın, açık ateşte kaynamaya başlayınca karbonat ve sultani bezelyeleri ilave ederek tencerenin kapağı açık olarak 3 dakika haşlayın, aynı suda tane bezelyeleri de 3 dakika haşlayın (bezelyeler taze ve narin olduklarından haşlama süresini aşmayın!).
*Haşlanan bezelyeleri soğuk su dolu kaplara alın (bezelyelerin yeşil rengini korumaları ve pişmesini durdurmak için). Bezelyeler tamamen soğuyunca temiz bir mutfak havlusu üzerine alın (sularından süzülmeleri için).
*Soğan, sarımsak, nane ve kumkuatları yıkayarak incecik doğrayın.
*Rendelenmiş portakal kabuğu, limon suyu, zeytinyağı, pul biber, karabiber ve tuzu sos kabına alarak iyice karıştırın.
*Bezelyeler, doğranmış yeşillikler, kumkuat ve iç kabak çekirdeğini geniş bir kaba alın, üzerine sosu ekleyip karıştırın.
Afiyetle sevgiyle kalın…
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