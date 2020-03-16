Kumkuatlı sultani bezelye salatası

Müjgan Yurtseven'den kumkuatlı sultani bezelye salatası tarifi...

Mevsiminde;

İlkbaharın gelmesiyle birlikte bahar ve yaz sebzeleri yavaş yavaş tezgahlara çıkmaya başladı. Bebek enginarlar, taze otlar ve bezelyenin tanelenmemiş hali olan sultani bezelye ve diğerleri…

Sultani bezelye o kadar narin ki, kısa sürede piştiğinden o yemyeşil rengini de kaybetmesine izin vermeden hazırlarım daima, geçen yıl taze otlu sotesini paylaşmıştım sizlerle…

Bu defa kumkuat ve rendelenmiş portakal kabuğunun çok yakıştığı salatasını hazırladım. Mevsimi bitmeden narenciye aromalı salatasını deneyin derim.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Malzemeler:

500 gr sultani bezelye

1 su bardağı tane bezelye

1 çay kaşığı karbonat

1 sap taze soğan

1 sap taze sarımsak

5-6 dal taze nane

8 adet kumkuat

1 çay bardağı iç kabak çekirdeği

Sos malzemeleri:

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

1 limonun suyu

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

*Sultani bezelyeleri ayıklayıp yıkayarak süzdürün. Tencereye yaklaşık 2 litre su alın, açık ateşte kaynamaya başlayınca karbonat ve sultani bezelyeleri ilave ederek tencerenin kapağı açık olarak 3 dakika haşlayın, aynı suda tane bezelyeleri de 3 dakika haşlayın (bezelyeler taze ve narin olduklarından haşlama süresini aşmayın!).

*Haşlanan bezelyeleri soğuk su dolu kaplara alın (bezelyelerin yeşil rengini korumaları ve pişmesini durdurmak için). Bezelyeler tamamen soğuyunca temiz bir mutfak havlusu üzerine alın (sularından süzülmeleri için).

*Soğan, sarımsak, nane ve kumkuatları yıkayarak incecik doğrayın.

*Rendelenmiş portakal kabuğu, limon suyu, zeytinyağı, pul biber, karabiber ve tuzu sos kabına alarak iyice karıştırın.

*Bezelyeler, doğranmış yeşillikler, kumkuat ve iç kabak çekirdeğini geniş bir kaba alın, üzerine sosu ekleyip karıştırın.

Afiyetle sevgiyle kalın…

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