Fesleğen soslu kuşkonmaz salatası

Servis: 4 kişilik
Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler:
Fesleğenli sos için malzemeler;
Üzerine;
Yapılışı:
Kuşkonmazları yıkayıp iyice kuruladıktan sonra diplerinden 2-3 cm lik sert bölümü kesip atın. Domatesleri de yıkayıp kurulayarak her birini ikiye bölün. Fesleğen sos için tüm malzemeleri havana alarak iyice ezilene kadar dövün ve kenarda bekletin. Tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağı alın, açık ateşte yağ ısınınca kuşkonmazları tek sıra halinde ekleyerek 3 dakika kadar kızartın, diğer taraflarını çevirerek 2-3 dakika daha kızartıp servis tabağına geçirin. Aynı tavaya domatesleri alarak her iki taraflarını (domateslerin ezilmemesine dikkat ederek) toplamda 4 dakika kadar kızartıp kuşkonmazların üzerine yerleştirin. Fesleğenli sos, rendelenmiş parmesan ve bir yemek kaşığı zeytinyağını üzerlerine gezdirerek ılık olarak servis edin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…