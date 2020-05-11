Fesleğen soslu kuşkonmaz salatası

Taze kuşkonmaz mevsimi başlamışken ızgara et & tavuk yemeklerinin yanına çok yakışan fesleğen soslu domatesli salatasını deneyin derim.

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Fesleğen soslu kuşkonmaz salatası
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Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika

 

Malzemeler:

  • 1 bağ kuşkonmaz, 400 gr
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 12-14 adet çeri domates

 

Fesleğenli sos için malzemeler;

  • 1/2 demet taze fesleğen, yıkanmış
  • 25 gr rendelenmiş parmesan
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu
  • 6 adet yarım ceviz içi
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

 

Üzerine;

  • 50 gr. rendelenmiş parmesan
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

 

 

Yapılışı:

Kuşkonmazları yıkayıp iyice kuruladıktan sonra diplerinden 2-3 cm lik sert bölümü kesip atın. Domatesleri de yıkayıp kurulayarak her birini ikiye bölün. Fesleğen sos için tüm malzemeleri havana alarak iyice ezilene kadar dövün ve kenarda bekletin. Tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağı alın, açık ateşte yağ ısınınca kuşkonmazları tek sıra halinde ekleyerek 3 dakika kadar kızartın, diğer taraflarını çevirerek 2-3 dakika daha kızartıp servis tabağına geçirin. Aynı tavaya domatesleri alarak her iki taraflarını (domateslerin ezilmemesine dikkat ederek) toplamda 4 dakika kadar kızartıp kuşkonmazların üzerine yerleştirin. Fesleğenli sos, rendelenmiş parmesan ve bir yemek kaşığı zeytinyağını üzerlerine gezdirerek ılık olarak servis edin.

 

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…

 

 

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